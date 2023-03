Uno de los hombres más queridos y recordados en Pumas es Ricardo Ferretti, estratega que actualmente dirige a Cruz Azul, pero que estuvo cerca de llegar al Pedregal antes del nombramiento de Rafael Puente. Por lo mismo, el técnico dejó claro lo que siente por el conjunto auriazul, pero sin perder el respeto por la institución que hoy defiende.

“Uno no es de palo. Pasé 17 años en Pumas, hay un cariño recíproco, pero somos profesionales. No me voy a dejar ganar ni ellos tampoco, vamos a buscar el triunfo. Qué pregunta tan complicada, pero buena. Ya hay una persona en el puesto y yo estoy en esta institución, hay que ser respetuoso. Es una buena pregunta, pero sería perjudicar a alguien y no quiero afectar a nadie, repito es una buena pregunta, pero se va a quedar sin contestación”, dijo.

Pumas y Cruz Azul se verán las caras el siguiente sábado en el estadio Azteca. Ambos conjuntos están necesitados de unidades y necesitan el triunfo. El que pierda, podría dar un gran paso hacia atrás en la lucha por el repechaje. Por lo mismo, manifestó que no son el peor equipo del torneo y los universitarios deberán tener cuidado.

Ya avisó

“Siempre que se gana y se pierde afecta. Positiva y negativamente, somos seres humanos y llegando como si hubiésemos ganado. Las derrotas todas duelen, pero tengo un grupo que cuando ganó no se sintió la mamá de Tarzán y ahorita que perdimos ante Mazatlán no vamos a ser la caca de caballo”, sentenció el estratega.