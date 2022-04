En su segundo torneo como titular indiscutible en la defensa central de los Pumas dirigidos por el argentino Andrés Lillini, Arturo el Palermo Ortiz estaría por llegar a la selección mexicana a sus 29 años de edad, pero detrás de su buen momento hay una historia de constancia y sacrificio.

Arturo el Palermo Ortiz tuvo un periodo de formación con Unión de Curtidores, Celaya, Monterrey y Deportivo Tepic, antes de llegar al León, equipo con el que debutó en la Liga MX el 14 de septiembre de 2013. Con la Fiera estuvo entre el torneo Apertura 2012 y el torneo Apertura 2014. Después hubo un peregrinar con equipos como Mineros de Zacatecas, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, y Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas antes de llegar a los Pumas donde tuvo hacer un sacrificio para volver a la primera división.

Arturo el Palermo Ortiz, recordó que "a mí me toca salir de León siendo bicampeón y recuerdo que un compañero me dijo cuando llegué al ascenso: 'Tienes que meterle porque a veces pareciera que aquí pasa un año, pasan dos y ya no sales de la categoría', y realmente eso fue lo que me pasó. Solo iba por un año a préstamo y me quedé seis años en la división".

"Fue una decisión difícil por mi edad, ya tenía una comodidad, tenía una estabilidad, estaba estudiando y a mi edad ir a buscar algo como lo que pasó acá era muy difícil, porque a mi edad ya buscas hacer algo en tu carrera y yo vine acá bajándome el sueldo", reveló Arturo el Palermo Ortiz en entrevista para ESPN. "Pero siempre tuve la ilusión y el objetivo de tener una oportunidad en primera división y en el momento en el que se me da, yo sabía que no era otra. Tenía que aprovechar el momento y demostré que por algo estuve esperando tantos años, me identifiqué rápido con el equipo, entendí la esencia, entendí el cómo se debía jugar con Pumas".

Posible llamado del Palermo Ortiz a la selección mexicana

Para el partido de la selección mexicana contra la de Guatemala el 27 de abril, parece inminente que Gerardo el Tata Martino convocará a Arturo el Palermo Ortiz. "Realmente es un logro muy importante para mí, saber que todo lo que me costó llegar a primera división y el saber que en dos torneos o menos puedo tener el llamado a la selección, es un logro muy importante tanto en mi carrera como en lo personal, es algo que se sueña desde niño. Uno sueña con vestir los colores de tu país, de representarlo y estoy muy contento".