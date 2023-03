Después de la salida de Rafael Puente del Río, los Pumas de la UNAM comenzaron la búsqueda de un entrenador que pudiera revertir la difícil situación que atraviesan en el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, el cual los tiene fuera de la zona de Reclasificación. Y finalmente lo han encontrado: Antonio Mohamed.

Será el noveno equipo mexicano del cual se hará cargo el director técnico, el cual ha aceptado esta propuesta a cambio de un millonario salario. Tanto positivas como negativas fueron las opiniones que se despertaron por la llegada del Turco a la Universidad Nacional.

Uno de los que no dejó pasar el tema fue el reconocido periodista André Marín, quien a través de una videocolumna para Mediotiempo señaló que los aficionados tienen motivos para ilusionarse: pues según su parecer, la contratación del DT fue todo un acierto debido a su mentalidad ganadora y conocimiento del balompié nacional, lo que permitirá darle un giro al equipo.

"El Turco es un super entrenador, super director técnico que trabaja muy bien, super apasionado y que le dará un giro radical a los Pumas. Desde el momento que me enteré no he hecho más que felicitar a los que consiguieron esta contratación. Y Mohamed está feliz de volver a México a trabajar en un equipo importante como lo es Pumas, con ellos tratar de salvar la temporada, meterse al repechaje", comenzó analizando el reportero.

"La gente se puede ilusionar, porque el Turco Mohamed conoce muy bien el futbol mexicano y entiende a la perfección lo que se necesita en Pumas, así que es un ganar por todos lados. Maravillosas noticias para los Pumas de la Universidad la llegada del Turco Mohamed. Mejor imposible", concluyó.