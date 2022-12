Dani Alves fue una de las grandes figuras que se presentó en el Mundial de Qatar 2022 como su última oportunidad de consagrarse, aunque lamentablemente no pudo cumplir su sueño de levantar la copa. Y a partir de ese momento, comenzaron los rumores respecto de qué sucedería con su futuro profesional, los cuales fueron rápidamente despejados.

Rafael Puente, director técnico de Pumas UNAM, confirmó que el lateral brasileño se reintegrará a los trabajos con el primer equipo de Universidad después de su periodo de licencia tras la Copa del Mundo. "Terminó la participación en Copa del Mundo. Vienen sus vacaciones y se integrará para terminar su contrato", declaró el estratega.

Y en las últimas horas llegó la palabra del propio Dani Alves, aunque no habló específicamente del club Felino. A través de su cuenta de Instagram, el ex del Barcelona publicó un acalorado mensaje contra quienes "opinan de futbol sin saber", pero también dio indicios de hasta cuándo continuará jugando al futbol. ¿¡Hasta los 50!?

"Yo viendo a un montón de gente que cree que sabe de fútbol. Viéndolos hablar de 433, 352, 442, triángulos, que esto, que aquello. Bla Bla Bla [...] Mi gente, olvida todo eso. El futbol es tu capacidad para encontrar mejores jugadores, júntalos, coordinalos y sintonízalos para ejecutar el plan... Que cuando funciona eres un fenómeno, y cuando no, te jodes. Así de simple. Quién no está listo para todo esto, no está listo en absoluto. Recuerda: una pequeña buena acción vale más que un millón de buenas intenciones. #SeguimosUntil50 (Seguimos hasta los 50)", escribió junto a una foto personal.

¿Hasta cuándo tiene contrato Dani Alves?

Dani Alves llegó a los Pumas de la UNAM en condición de libre durante el mercado de fichajes de verano para el Apertura 2022. Allí fichó con un contrato de un año de duración: el mismo vencerá en 30 de junio de 2022.