A finales del año pasado, el portero Sebastián Sosa pudo cumplir a sus 36 años de edad dos objetivos sumamente importantes para su trayectoria: asistir a la Copa del Mundo Qatar 2022 con la selección uruguaya y volver al futbol mexicano como refuerzo de los Pumas de la Universidad Nacional de manera peculiar.

Luego de quedar eliminados en el torneo Apertura 2022 sin entrar cuando menos al Repechaje, los Pumas están obligados a clasificar en este Clausura 2023, así lo consideró Sebastián Sosa: "Indudablemente no entrar a liguilla es estar en deuda para la institución, hay que estar dentro y echar culpas al sector defensivo es injusto, más en el futbol moderno donde atacan 11 y defienden 11".

Para Sebastián Sosa no representa una carga la eliminación del torneo anterior que se sumó a los casi 12 años que los Pumas tienen sin ser campeones de liga: "Poco se habla de lo que pasó porque se aprendió de los errores y se intenta mejorar. Lo que importa es el presente, yo me integro y no me detengo en lo que pasó, sino enfocarnos en el presente y jugar cada partido como si fuera Final. Lo que pasó no se puede hacer nada, sino en lo que está a nuestro alcance".

El primer reto de Sebastián Sosa es mantenerse como titular de la portería de los Pumas por delante del canterano Julio González: "Estoy muy motivado, con todas las ganas de llegar a un grande como Pumas que es un gran desafío, algo que quería antes. Es un gran desafío el cual me gusta y en conjunto con los compañeros estamos en la misma línea con ganas de levantar una copa como lo afición lo merece".

Los objetivos de Sebastián Sosa con Pumas

Luego de debutar con Pumas en el torneo Clausura 2023 con una victoria ante los Bravos de Juárez, Sebastián Sosa apunta alto con los felinos universitarios: "No quiero pasar por Pumas y pasar inadvertido, sino que quiero ser campeón, dejar algo. El propósito es dejar huella, ser campeón que es lo que Pumas merece".