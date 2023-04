Antonio Mohamed arribó a Pumas entre un mar de críticas al no poder dirigir el partido ante Querétaro, mismo que el equipo perdió bajo las órdenes de Raúl Alpízar, Carlos Humberto González y Ramírez Perales. Pese a todo, ya entrena con el equipo con miras a lo que será el duelo ante el Atlético de San Luis.

Desde que se dio su anunció, muchos rumores circularon en el entorno de Pumas respecto a posibles refuerzos. Se llegó a hablar de jugadores de Tigres, uno que juega en Europa, el regreso de Johan Vásquez y hasta la no continuidad de Sebastián Sosa para el arribo de Hugo González. Sin embargo, el estratega apagó el incendio con sus declaraciones.

"Hoy también leí que voy a buscar a un arquero, a un central. Veo cosas por todos lados. Yo no dije nada. Trabajé sólo un día con los jugadores. Quiero tenerlos los cuatro partidos. Obvio los conocía ya que los veía, pero no es lo mismo. Cuando estás con ellos, cambia. Tengo mucha experiencia, porque ya me pasó. En Tijuana, tenía un concepto de Gandolfi, que no era mi tipo de jugador. Y luego fue Gandolfi y 10 más", dijo en la mesa de ESPN.

Sin margen de error

Por su derrota ante Querétaro, los auriazules ya no pueden perder más partidos. Deberán vencer al Atlético de San Luis, Toluca y tratar de vencer al América o Monterrey en las últimas dos fechas. Necesitan 10 puntos de 12 posibles, algo que se antoja complicado por el historial en contra que tienen ante las Águilas y Rayados.