Hace ya bastante tiempo que se conversa en torno a una posible salida de César Huerta rumbo al futbol europeo, a través de diferentes entrevistas, reportes y debates. Incluso el propio jugador de Pumas UNAM lo ha mencionado en varias ocasiones como un deseo inmediato que quiere cumplir cuanto antes.

Ante ese nerviosismo y esa prisa del futbolista, desde la institución han estado trabajando en ayudar al ‘Chino’ a enfocarse en el club, y que cuando sea el momento adecuado sí dé ese salto que tanto sueña. Y así lo ratificó Gustavo Lema, entrenador auriazul, en una entrevista con TUDN.

El DT de los ‘Universitarios’ se sinceró al máximo y reconoció que a César Huerta aún le falta armarse más para estar listo para las grandes ligas. “No me gustaría que tome una decisión apresurada a un mercado que por ahí no sea tan importante, creemos que todavía está chavo y tiene un montón por delante“, expresó con convicción el estratega argentino, que vivió lo que es Europa en su paso por Celta de Vigo.

Gustavo Lema admitió que su relación con Huerta es muy cercana y afectiva, y que han platicado sobre el tema en más de una ocasión. “Lo hablo seguido con el Chino, si tiene una gran oportunidad, obviamente todos estuvimos en esa situación de estar esperando una evolución en la carrera y lo acompañaremos… y el club está en el mismo sentido”, reconoció el timonel de Pumas, que no quiere que su dirigido se equivoque en una decisión de vida tan crucial.

Gustavo Lema no se guardó su opinión sobre el momento de César Huerta [Foto: Getty]

De todos modos, el entrenador fue claro en que ese deseo europeo de César Huerta no ha cambiado su buena predisposición en el equipo. “Es muy difícil ponerse en los zapatos del otro, pero él está a gusto en el club, y lo demuestra en cada juego; aparte es un chico muy centrado, un profesional que parece más grande de la edad que tiene, por cómo entrena, cómo se prepara…”, afirmó Gustavo Lema en la nota con el programa televisivo ‘Línea de 4’.

Por último, el DT de Pumas se refirió a lo poco que falta para el cierre del mercado de fichajes y la posibilidad de que ‘Chino’ Huerta se quede seis meses más en Pumas. “No tengo dudas que si no es ahora, que para mí mejor jajajaja, ya vendrá seguramente la oportunidad“, expresó entre risas el entrenador, a quien le encantaría contar con uno de sus mejores baluartes para lo que resta del Apertura 2024. De momento, no hay ofertas. Habrá que esperar al final de la ventana….