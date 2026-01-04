Pumas UNAM apunta a un cambio de rumbo y busca dejar atrás los errores recientes en la conformación de su plantel. Luego de un 2025 muy flojo, en el que el equipo nunca logró competir con regularidad, la directiva decidió moverse con mayor cautela y ambición de cara al Clausura 2026.

La llegada de Juninho fue el primer golpe del mercado y marcó la intención de sumar jerarquía en ofensiva. Sin embargo, en el club entienden que no alcanza con un solo nombre y por eso siguen evaluando alternativas para reforzar el ataque y darle más variantes al cuerpo técnico.

En los últimos días comenzaron a circular varios candidatos. Rolando Martínez, Robert Morales, Alfredo Morelos y Ezequiel Ponce fueron algunos de los delanteros que aparecieron en el radar universitario, generando expectativa entre los aficionados por la posibilidad de ver a uno de ellos con la camiseta auriazul.

No obstante, puertas adentro manejan un plan diferente. Según informó el periodista Brian Sales, si bien esas opciones existen y fueron analizadas, la prioridad del cuerpo técnico y la dirigencia es otro atacante, un nombre de peso que actualmente milita fuera del continente y que podría sacudir el mercado si se concreta su llegada.

Ese delantero sería el verdadero objetivo de Efraín Juárez, quien considera clave sumar un perfil distinto para complementar a Juninho. Por eso, en las próximas horas Pumas avanzaría con gestiones más firmes para intentar convencer a ese futbolista y dar un golpe inesperado.

El motivo por el cuál no cerraron a Rolando Martínez

En este contexto, también se explicó por qué Rolando Martínez aún no fue cerrado. De acuerdo con César Luis Merlo, el dinero para ejecutar la operación está disponible, pero Juárez todavía no dio el visto bueno definitivo, motivo por el cual la negociación quedó en pausa mientras el club sigue apostando por su plan principal.

