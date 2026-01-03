Es tendencia:
Pumas UNAM

La lista de Efraín Juárez: Los tres delanteros que interesan en Pumas además de Ronaldo Martínez

Pumas compró a Juninho, delantero brasileño, pero la directiva y Efraín Juárez están buscando fichar a otro 9.

Por Patricio Hechem

Efraín Juárez busca un delantero centro para Pumas
© Getty ImagesEfraín Juárez busca un delantero centro para Pumas

Pumas UNAM debuta el próximo domingo 11 de enero en el Clausura 2026, en un partido contra Querétaro en CU. Mientras tanto, la directiva continúa trabajando en el mercado para cerrar la llegada de un delantero centro que refuerce el ataque.

Si bien Efraín Juárez ya cuenta con Juninho, Pumas ha estado buscando un ‘9’ más para su plantel. Ronaldo Martínez es uno de los nombres fuertes que se lo vinculó con los Felinos y en las últimas horas salieron a la luz otros delanteros que serían considerados por el club auriazul.

¿Ronaldo Martínez y quién más?

Según lo revelado por Mediotiempo, Robert Morales, Alfredo Morelos y Ezequiel Ponce son otras de las opciones que considera Pumas. Con respecto al primero, el delantero viene de ser campeón con Toluca, aunque el paraguayo disputó 20 partidos en el Apertura 2025 y solo en seis de ellos fue titular.

Y si bien es un jugador que ha sido utilizado por Antonio Mohamed, Toluca podría usar a Robert Morales para desocupar una plaza de extranjero. Alfredo Morelos es un futbolista que ya ha sonado para Pumas y el colombiano fue dirigido por Efraín Juárez en Atlético Nacional. Además, el delantero se encuentra libre luego de rescindir su contrato con el Santos de Brasil por falta de pago.

Alfredo Morelos es una opción que maneja Pumas (Getty Images)

Por último, Ezequiel Ponce viene de ser el goleador de Houston Dynamo en la temporada pasada; el argentino convirtió 12 goles en 35 partidos disputados con el equipo de la MLS. Considerando la importancia que tiene el delantero, Pumas debería ofrecer un buen dinero para sacarlo de Estados Unidos.

¿Ronaldo Martínez o Nico Ibáñez? La afición de Pumas eligió al ‘9’ que quiere en el mercado

Más allá de estos tres nombres nuevos, César Luis Merlo comentó que quien más cerca está de Pumas es Ronaldo Martínez. El paraguayo quiere arribar a CU y la negociación está avanzada, pero Efraín Juárez aún no habría dado la confirmación para que el traspaso se efectúe.

En síntesis

  • Robert Morales, Morelos y Ponce son otros delanteros que interesan a Pumas UNAM.
  • Efraín Juárez debe confirmar el fichaje de Ronaldo Martínez, que está avanzado.
  • 11 de enero de 2026 es la fecha del debut de Pumas contra Querétaro en CU.
