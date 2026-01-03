Pumas UNAM continúa activo en el mercado de pases con el objetivo claro de potenciar su plantel de cara al Clausura 2026. Tras concretar la llegada de Juninho desde Flamengo, la directiva universitaria considera prioritario seguir sumando variantes ofensivas para elevar la competencia interna y darle más peso al ataque.

En ese contexto, uno de los nombres que más fuerza tomó en las últimas semanas es el del delantero paraguayo Ronaldo Martínez, quien viene de un gran 2025 en el futbol argentino defendiendo los colores de Platense, donde fue una de las figuras del equipo gracias a su aporte goleador y su regularidad.

Sin embargo, la operación todavía no está encaminada. El periodista César Luis Merlo reveló en su canal de YouTube que el principal escollo no pasa por lo económico, sino por una cuestión deportiva: Efraín Juárez aún no dio el visto bueno final para avanzar formalmente en la negociación por el atacante.

Desde el interior del club aseguran que la directiva sí cuenta con el presupuesto necesario para intentar cerrar la incorporación. La postura es clara: si el entrenador aprueba el perfil del futbolista y considera que encaja en su idea de juego, Pumas podría acelerar las charlas y acercarse rápidamente a un acuerdo.

Mientras tanto, en Cantera siguen analizando el mercado con cautela. Juárez busca un delantero que no solo garantice goles, sino que también se adapte a la intensidad y al funcionamiento colectivo que pretende imponer en esta nueva etapa al frente del equipo universitario.

Las otras opciones que analiza Pumas para reforzar la delantera

En paralelo al caso de Martínez, Pumas no descuida alternativas. De acuerdo con información de Mediotiempo, en la mesa de análisis aparecen otros nombres como Robert Morales, Alfredo Morelos y Ezequiel Ponce, tres atacantes con características muy distintas.

