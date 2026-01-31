Pumas UNAM había empezado la temporada decidido a conseguir cosas importantes y a mejorar el nivel con respecto a lo que mostraron el año pasado, en donde no estuvieron a la altura de las circunstancias en ninguna competencia. El equipo de Efraín Juárez mejoró mucho su rendimiento en comparación con la temporada anterior y se mantiene invicto luego de cuatro jornadas disputadas en el Clausura 2026.

Los universitarios fueron ampliamente superiores a Santos Laguna este sábado en el Estadio Olímpico Universitario y se quedaron con una contundente goleada 4-0 que empieza a posicionarlos como candidatos en el torneo. El funcionamiento colectivo y la solidez mostrada ilusionan a los aficionados auriazules.

En conferencia de prensa, Efraín Juárez habló de varios temas y se tomó su tiempo para mandarle un mensaje a aquellos que han criticado a su equipo durante los últimos meses. “Es como queramos ver el vaso, de los últimos diez partidos solo tenemos dos derrotas”, expresó el entrenador.

Luego, el DT pidió calma y equilibrio en el análisis del momento que atraviesa Pumas. “Es paso a paso, ni cuando perdemos somos los peores ni cuando ganamos los mejores”, agregó Juárez, dejando en claro su postura ante los extremos.

Finalmente, el técnico universitario sorprendió con una reflexión que no pasó desapercibida. “¿Recuerdan la historia de Ícaro? Es parecido. Vuelas muy arriba y el sol te derrite las alas; vuelas muy abajo y la brisa del mar también te las derrite, y terminas estrellándote”, fueron las palabras del DT, que llamaron la atención de más de uno.

Efraín Juárez habló sobre Uriel Antuna, su nuevo fichaje

“Uriel siempre ha estado en carpeta desde que llegué, es un tipo que gusta en la institución. Toño (Sancho) ha sido respetuoso en entender las necesidades del equipo, cuando estaba lo del tema de Ruvalcaba, el club me muestra opciones y encabezaba la lista Uriel. Yo feliz, lo conozco. En su último período no es el que conocemos, pero hoy hablamos de Alan Medina, de Jordan (Carrillo), les regresamos la confianza. Llega a un club que lo ayudará a crecer”, comentó.

