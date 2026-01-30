Los viernes de Liga MX siempre dejan partidos y resultados inesperados. Sin embargo, lo de este 30 de enero fue a otro nivel. Luego de un primer turno para el olvido, la agenda futbolera cerró a todo trapo con dos goleadas incríbles. En base a ello, entérate cómo quedó la tabla de posiciones tras la reanudación del Clausura 2026.

Los resultados del viernes en el Clausura 2026 de la Liga MX:

En el comienzo del día, Puebla igualó 0-0 con Toluca en el Estadio Cuauhtémoc, en un encuentro de desarrollo chato y sin grandes emociones ni tantas ocasiones. Lo más destacado fueron el penal errado por Sebastián Córdova en el primer tiempo del juego, y la expulsión a Nicolás Díaz en el complemento. El campeón no pudo imponerse.

En segundo término, Pumas aplastó por 4-0 a Santos Laguna en el Estadio Olímpico Universitario. Jordan Carrillo (en dos oportunidades), Adalberto Carrasquilla y Alan Medina marcaron los goles del dueño de casa. Luego de una primera parte furiosa, en el segundo tiempo los ‘Felinos’ regularon y no pudieron ampliar la ventaja.

En simultáneo a los ‘Universitarios’, Cruz Azul venció por 4-3 a FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Agustín Palavecino, José Paradela, Rodolfo Rotondi y Carlos Rodríguez convirtieron los tantos del triunfo de la visita. ‘La Máquina’ sufrió, pero acentuó su buen momento y sumó otra victoria más a la fila en este campeonato.

Pumas se despachó con una gran goleada en CU [Foto: Getty]

¿Quién es el líder del Clausura 2026 tras las goleadas del viernes?

Gracias a su espectacular triunfo en casa de ‘Bravos’, Cruz Azul es el nuevo puntero del torneo, a la espera de que juegue Chivas. ‘La Máquina’ superó a Toluca que dejó puntos hoy, y quedó en lo más alto de la tabla, con 9 unidades en cuatro presentaciones. La próxima fecha… ¡Toluca vs. Cruz Azul en el Estadio Nemesio Diez!

La tabla de posiciones en la jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX:

