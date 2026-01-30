Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras las goleadas de Pumas y Cruz Azul

Repasa cómo se encuentran ahora las posiciones del Clausura, al cabo de los abultados resultados del viernes.

Por Martín Zajic

Sigue a Bolavip en Google!
Pumas se lució en casa y se quedó con un triunfazo.
© Getty ImagesPumas se lució en casa y se quedó con un triunfazo.

Los viernes de Liga MX siempre dejan partidos y resultados inesperados. Sin embargo, lo de este 30 de enero fue a otro nivel. Luego de un primer turno para el olvido, la agenda futbolera cerró a todo trapo con dos goleadas incríbles. En base a ello, entérate cómo quedó la tabla de posiciones tras la reanudación del Clausura 2026.

Publicidad

Los resultados del viernes en el Clausura 2026 de la Liga MX:

En el comienzo del día, Puebla igualó 0-0 con Toluca en el Estadio Cuauhtémoc, en un encuentro de desarrollo chato y sin grandes emociones ni tantas ocasiones. Lo más destacado fueron el penal errado por Sebastián Córdova en el primer tiempo del juego, y la expulsión a Nicolás Díaz en el complemento. El campeón no pudo imponerse.

En segundo término, Pumas aplastó por 4-0 a Santos Laguna en el Estadio Olímpico Universitario. Jordan Carrillo (en dos oportunidades), Adalberto Carrasquilla y Alan Medina marcaron los goles del dueño de casa. Luego de una primera parte furiosa, en el segundo tiempo los ‘Felinos’ regularon y no pudieron ampliar la ventaja.

En simultáneo a los ‘Universitarios’, Cruz Azul venció por 4-3 a FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Agustín Palavecino, José Paradela, Rodolfo Rotondi y Carlos Rodríguez convirtieron los tantos del triunfo de la visita. ‘La Máquina’ sufrió, pero acentuó su buen momento y sumó otra victoria más a la fila en este campeonato.

Publicidad
Pumas se despachó con una gran goleada en CU [Foto: Getty]

Pumas se despachó con una gran goleada en CU [Foto: Getty]

¿Quién es el líder del Clausura 2026 tras las goleadas del viernes?

Gracias a su espectacular triunfo en casa de ‘Bravos’, Cruz Azul es el nuevo puntero del torneo, a la espera de que juegue Chivas. ‘La Máquina’ superó a Toluca que dejó puntos hoy, y quedó en lo más alto de la tabla, con 9 unidades en cuatro presentaciones. La próxima fecha… ¡Toluca vs. Cruz Azul en el Estadio Nemesio Diez!

Clausura 2026 Liga MX: así se jugará la jornada 4 con días, horarios y TV de los partidos

ver también

Clausura 2026 Liga MX: así se jugará la jornada 4 con días, horarios y TV de los partidos

La tabla de posiciones en la jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX:

Publicidad
martín zajic
Martín Zajic
Lee también
Estupiñán da pelea: así quedó la tabla de goleo del Clausura 2026 tras su doblete
Liga MX

Estupiñán da pelea: así quedó la tabla de goleo del Clausura 2026 tras su doblete

Pasó por Rayados y ahora podría ser jugador del Besiktas
Mexicanos en el extranjero

Pasó por Rayados y ahora podría ser jugador del Besiktas

Cruz Azul complica los planes de Rayados y le robaría el reemplazo de Berterame
Liga MX

Cruz Azul complica los planes de Rayados y le robaría el reemplazo de Berterame

¡Histórico! Palavecino anotó antes del minuto y marcó un récord en Cruz Azul
Cruz Azul

¡Histórico! Palavecino anotó antes del minuto y marcó un récord en Cruz Azul

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo