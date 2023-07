Adrián Aldrete, el recién nombrado capitán de Pumas UNAM, tiene una visión clara para el equipo. A pesar de la presión que conlleva ser el líder de un equipo que lleva 12 años sin ganar la Liga MX, Aldrete mantiene la calma y la concentración. Su enfoque no está en la Liguilla o en el campeonato, sino en el día a día, en cada partido y en cada oportunidad de mejorar.

“Estamos apuntando a lo grande”, declaró Aldrete en una entrevista con W Deportes. Pero aclaró que el equipo no se está volviendo loco con las expectativas. “No queremos hablar de una Liguilla, no queremos hablar de otra cosa si no hemos dado el primer paso”, agregó.

El peso del gafete de capitán

Aldrete asumió el papel de capitán después de que Antonio Mohamed dejara de contar con Nicolás Freire. Pero para él, el gafete de capitán no es una carga. Al contrario, ve su papel como una oportunidad para trasladar su experiencia en otros equipos grandes y campeonatos a su actual momento con Pumas.

“Lo que te pesa es lo que hagas dentro de la cancha, independientemente de si tienes o no el gafete”, dijo Aldrete. “Si haces bien las cosas, tu trabajo hablará por sí solo”.

La ilusión de un futuro brillante

A pesar de la sequía de títulos, la llegada de Mohamed y la visión de Aldrete han generado mucha ilusión entre los aficionados de Pumas. Con buenos refuerzos tanto en defensa como en ataque, y manteniendo una buena base del Clausura 2023, los del Pedregal prometen mucho.

Pero Aldrete es claro en que el equipo está viviendo un proceso largo y que no deben adelantarse a sentirse ganadores. “Paso a paso”, es su mantra.

El desafío de la Leagues Cup 2023

El próximo desafío para Pumas es la Leagues Cup 2023, un torneo que les dejó un sabor amargo en su última participación. Pero con la mentalidad de “paso a paso” de Aldrete, los Universitarios están listos para enfrentar cualquier desafío.