Dinorah Santana, primera esposa de Dani Alves y madre de sus dos hijos, habló en las últimas horas sobre lo que fue vivir estos últimos 10 meses de calvario, en donde el brasileño fue encarcelado. Cabe recordar que todavía sigue en prisión, a la espera del juicio que decidirá el futuro de su vida.

El ex jugador de la Selección Brasileña está acusado de agresión sexual y el caso está pendiente de resolución en la sección Tercera de la Audiencia. Luego, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona confirmará el día del juicio y de la sentencia.

¿Qué dijo Dinorah Santana de Dani Alves?

En una entrevista con el programa Cuarto al Día, la primera esposa de Alves dijo lo siguiente: “Para mí no existe, para mí ha muerto. Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he hecho escándalos…“.

Esta fue la primera vez en su vida que Santana habló públicamente. Pese a haber sido la pareja de una estrella del futbol, siempre se ha mantenido al margen. Sin embargo, este tema la superó y debió brindar declaraciones.

Por otra parte, pese a que en un principio confió en la inocencia del padre de sus hijos, en la reciente entrevista brindó detalles al respecto: “Todo lo que he hablado, y tengo aquí los WhatsApps, era orientado a lo que tenía que decir. ‘Mira, vas a llegar al aeropuerto…, vas a tener prensa, tú vas a decir esto y esto. Cuando tú salgas de la cárcel, tú vas a decir esto, esto y esto…’“.

“Nadie me ha presionado, pero lo hice para ayudar al padre de mis hijos. Me ha utilizado hasta cuando le he servido“, explicó la brasileña sobre su anterior accionar en la causa.

Lo que vivieron Santana y sus hijos

Dinorah contó lo que tuvieron que vivir con su familia en el momento en el que el ex jugador del Barcelona y Pumas fue detenido en España: “Nos pidieron mudarnos y nosotros lo íbamos a hacer. He buscado colegio. Nosotros habíamos estado en la cárcel y en ese momento le denegaron la libertad condicional. Y ahí él desapareció. Ser hijo de un presunto violador es muy desagradable. Quiero que desaparezca de mi vida“.