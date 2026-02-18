Ignacio Pussetto no tuvo el paso que imaginaba por el futbol mexicano y, tras un ciclo corto, terminó regresando a su país para sumarse a Independiente. Su salida de Pumas UNAM no fue en los mejores términos, ya que desde el club ya no contaban con él dentro del proyecto deportivo.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Cómo fue el paso de Pussetto por Pumas? ¿Cómo fue el paso de Pussetto por Pumas? Ya votaron 0 personas

El delantero no tenía en mente dejar la Liga MX. Se sentía cómodo, estaba adaptado y quería continuar, pero por una determinación del entrenador y la dirigencia su etapa se cerró antes de lo previsto y sin poder mostrar el nivel que pretendía. La situación lo dejó inconforme y con la sensación de que no se manejaron bien las cosas.

En las últimas horas y a seis meses de lo sucedido, el atacante rompió el silencio y fue muy directo en sus declaraciones. No solo apuntó contra la institución, sino también contra el entrenador Efraín Juárez, que habría sido el principal responsable de su salida.

Publicidad

Publicidad

“Yo estaba cómodo en México, esa es la verdad, pero después elegí Independiente y se agarraron de eso para hablar de mi rendimiento. Yo vine porque quería, el otro se fue porque quiso. El otro jugador (Álvaro Angulo) sí quería emigrar, y yo quedé en medio de una situación que no merecía”, expresó.

Pero no se quedó ahí y también cargó contra el técnico: “Me demostró ser dos personas, eso a mí me jodió. Obviamente después pidió disculpas, que como caballero soy las acepté pero creo que tanto conmigo como con otros compañeros se ha comportado mal y que si quiere ser un gran entrenador esas cosas las tiene que cambiar”.

Publicidad

Publicidad

ver también Los entrenadores que propone la afición de Pumas UNAM para reemplazar a Efraín Juárez

Pussetto y su enojo por los malos manejos

El futbolista considera que las formas no fueron las adecuadas durante todo el proceso: “Tanto el entrenador como el club no tuvieron la manera justa de comunicar las cosas, se equivocaron en todo, se pudieron manejar de otra manera y pudo haber resuelto mucho antes”.

En síntesis