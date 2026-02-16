Pumas UNAM venía de un 2025 para el olvido, donde las cosas no salieron como se esperaba y no se cumplieron ninguno de los objetivos que tenía el equipo en las competiciones que disputaron. El balance fue negativo y eso generó muchas dudas de cara al futuro inmediato.

Efraín Juárez llegó al equipo el año pasado para sacarlo de la crisis futbolística que estaban pasando, pero lo cierto es que los resultados no lo venían acompañando hasta el momento y muchos empezaron a poner en duda su futuro en el club.

En este 2026 sufrieron un durísimo golpe con la eliminación en la CONCACAF Champions Cup en manos de San Diego FC por un 4-2 en el global. Fue una caída que impactó fuerte puertas adentro y que volvió a poner el foco sobre el entrenador.

En el torneo, sin embargo, la historia es distinta. Los universitarios están invictos después de seis jornadas con tres empates y tres victorias, posicionándose terceros en la tabla por detrás del líder Chivas y de Cruz Azul que está en el segundo lugar.

Más allá de eso, Juárez sabe que cualquier derrota que sufra su equipo más adelante puede terminar con su ciclo en la institución. La exigencia es alta y el margen de error parece mínimo en este momento a pesar de que la temporada recién empieza.

Los nombres que podrían llegar a Pumas según aficionados

La afición habló en los últimos días y propuso a los posibles reemplazos en caso de que no siga el DT. Entre los nombres que mencionaron aparecen Guillermo Vázquez, Ricardo Ferretti, Hugo Sánchez, Jaime Lozano y Jorge Campos. Son opciones que surgieron ante la incertidumbre que rodea el futuro del entrenador.

En síntesis