El plantel de Pumas UNAM regresó de sus vacaciones este martes para presentarse en lo que fue el inicio de la pretemporada. Los jugadores felinos comenzaron a realizarse los exámenes médicos correspondientes.

Con Gustavo Lema a la cabeza, Pumas estará unos días en la capital antes de viajar a Cancún, donde estarán desde el 9 al 17 de junio para cumplir allí una parte de la pretemporada. Además, los Auriazules jugarán algunos amistosos aunque aún no hay ninguno confirmado.

Después del primer día de regreso de las vacaciones, Pablo Bennevendo fue quien habló con la prensa y habló sobre lo sucedido en el Clausura 2024 y las expectativas a futuro, entre otras cosas.

La ilusión de Pablo Bennevendo de cara al Apertura 2024

“Nueva pretemporada, nuevas ilusiones, pilas recargadas y con muchas ganas de volver. Nos quedamos con la espinita clavada del Clausura 2024 y venimos con ganas de tener un buen torneo“, comentó el lateral derecho de los Felinos sobre el Apertura 2024 que se avecina.

Pablo Bennevendo habló sobre el presente y futuro de Pumas (Imago)

“La pretemporada nos invita a trabajar, nos invita a prepararnos para este torneo que viene con nuevas ilusiones. Es lindo volver con los chicos, que se vuelve una familia porque uno convive más con ellos a veces que con la propia familia“, comentó Pablo Bennevendo sobre el inicio de la pretemporada.

Por otro lado, el defensa habló sobre la salida de Toto Salvio de Pumas: “Sabemos de la calidad del Toto Salvio, de lo que fue para el equipo y personalmente es un amigo que hice acá, entonces se le va a extrañar, por lo menos para mí”.

Finalmente, Pablo Bennevendo comentó que Pumas no puede estar tanto tiempo sin ganar un título: “Pumas es un equipo que creo que no debería estar tanto tiempo sin ser campeón, no es lo que queremos y no trabajamos para eso. Entonces, de nuestra parte es estar trabajando, estar dando lo mejor día a día para demostrarlo los fines de semana”.