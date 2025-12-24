Es tendencia:
logotipo del encabezado
Pumas

¿Quién es Carlos Gutiérrez? Nuevo director deportivo de Pumas UNAM para el Clausura 2026

Tras los nuevos cambios en Pumas, uno de los que llegan es Carlos Gutiérrez.

Por Marilyn Rebollo

Sigue a Bolavip en Google!
El nuevo director deportivo de Pumas
© VenadosEl nuevo director deportivo de Pumas

En lo que va de este lapso de mercado de fichajes en el invierno, Pumas ha hecho varios cambios en su administración y presidencia deportiva. También empezaron a llegar los refuerzos y algunas salidas de la plantel se estarían gestando en el conjunto universitario. Ahora habría u cambio más que aunque no se ha dado a conocer de manera oficial ya se ha confirmado por varias fuentes.

Publicidad

Luego de la llegada de Antonio Sancho, los fichajes para Efraín Juárez ahora sí se han movido y la afición se encuentra ilusionada de que haya más elementos, sobre todo en el ataque le brinden más tranquilidad al equipo y sobre todo que puedan conseguir ese tan ansiado título que hasta el momento se les ha negado en más de una década.

¿Quién es Carlos Gutiérrez?

Sin embargo, este miércoles se dio a conocer el nombre de Carlos Gutiérrez Barriga, quien ahora se encargará de llevar la parte de la directiva deportiva. La afición se encuentra un tanto confundida, ya que es un elemento que no ha sido considerado en ese mismo cargo en algún otro plantel, pero ha tenido experiencia en otros clubes.

De acuerdo con lo que se sabe de Gutiérrez es que estuvo en Pumas durante los años de 1990 a 1995, pero se ha desempeñado como un auxiliar con algunos directores técnicos en equipos como Cruz Azul, Veracruz y Necaxa, por lo que tiene de cierta manera una experiencia en el entorno deportivo en los cuerpos técnicos.

Publicidad

Además fue director técnico de clubes como Zacatepec, Venados y Alebrijes. Hasta el momento se reporta que ya ha tenido actividad dentro de la plantilla. También a nivel administrativo fue secretario técnico en el Torneo Bicentenario 2010. En 2011 estuvo como parte del cuerpo técnico de Guillermo Vázquez y ahora vuelve.

¿Es positivo o negativo? El cambio en la metodología de Pumas que impacta de lleno en Efraín Juárez

ver también

¿Es positivo o negativo? El cambio en la metodología de Pumas que impacta de lleno en Efraín Juárez

En síntesis

  • Carlos Gutiérrez Barriga asumirá el cargo de directivo deportivo en la administración de Pumas.
  • El técnico Efraín Juárez contará con nuevos refuerzos gestionados tras la llegada de Antonio Sancho.
  • Gutiérrez fue secretario técnico en el 2010 y auxiliar de Guillermo Vázquez en 2011.
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
Los cambios que tendrá el Club América con General Atlantic
América

Los cambios que tendrá el Club América con General Atlantic

Uno por uno, los ¡10! títulos por los que Toluca competirá en 2026
Toluca FC

Uno por uno, los ¡10! títulos por los que Toluca competirá en 2026

El nuevo equipo de Bruce El-Mesmari en la Liga de Expansión MX
América

El nuevo equipo de Bruce El-Mesmari en la Liga de Expansión MX

El nuevo fichaje que tendría Cruz Azul Femenil
Cruz Azul

El nuevo fichaje que tendría Cruz Azul Femenil

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo