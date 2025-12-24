En lo que va de este lapso de mercado de fichajes en el invierno, Pumas ha hecho varios cambios en su administración y presidencia deportiva. También empezaron a llegar los refuerzos y algunas salidas de la plantel se estarían gestando en el conjunto universitario. Ahora habría u cambio más que aunque no se ha dado a conocer de manera oficial ya se ha confirmado por varias fuentes.

Publicidad

Publicidad

Luego de la llegada de Antonio Sancho, los fichajes para Efraín Juárez ahora sí se han movido y la afición se encuentra ilusionada de que haya más elementos, sobre todo en el ataque le brinden más tranquilidad al equipo y sobre todo que puedan conseguir ese tan ansiado título que hasta el momento se les ha negado en más de una década.

¿Quién es Carlos Gutiérrez?

Sin embargo, este miércoles se dio a conocer el nombre de Carlos Gutiérrez Barriga, quien ahora se encargará de llevar la parte de la directiva deportiva. La afición se encuentra un tanto confundida, ya que es un elemento que no ha sido considerado en ese mismo cargo en algún otro plantel, pero ha tenido experiencia en otros clubes.

De acuerdo con lo que se sabe de Gutiérrez es que estuvo en Pumas durante los años de 1990 a 1995, pero se ha desempeñado como un auxiliar con algunos directores técnicos en equipos como Cruz Azul, Veracruz y Necaxa, por lo que tiene de cierta manera una experiencia en el entorno deportivo en los cuerpos técnicos.

Publicidad

Publicidad

Además fue director técnico de clubes como Zacatepec, Venados y Alebrijes. Hasta el momento se reporta que ya ha tenido actividad dentro de la plantilla. También a nivel administrativo fue secretario técnico en el Torneo Bicentenario 2010. En 2011 estuvo como parte del cuerpo técnico de Guillermo Vázquez y ahora vuelve.

ver también ¿Es positivo o negativo? El cambio en la metodología de Pumas que impacta de lleno en Efraín Juárez

En síntesis