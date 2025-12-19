Pumas UNAM es uno de los equipos de la Liga MX que más se movió con respecto al mercado de fichajes. Y lo curioso es que el club ha cerrado varios refuerzos incluso cuando hace pocas semanas hubo un cambio profundo en la Dirección Deportiva que trajo el regreso de Antonio Sancho a CU.

Publicidad

Publicidad

Pumas ya cerró la contratación de Juninho de Flamengo y tanto de César Garza como de Tony Leone, futbolistas de Rayados. Por otra parte, el club estaría cerca de fichar a Ronaldo Martínez, delantero paraguayo de Platense, para darle más variantes a Efraín Juárez en el ataque del equipo.

El cambio de metodología en Pumas

Las salidas de Doc Mejía Baron y Eduardo Saracho y la llegada de Antonio Sancho provocaron cambios en las jerarquías de Pumas. De acuerdo a lo revelado por Carlos Ponce de León, Director del Diario Récord, ahora Efraín Juárez ya no tiene el mismo poder que antes en relación a los fichajes.

Según lo comentado, las decisiones de los refuerzos de cara al Clausura 2026 ya no pasan exclusivamente por el entrenador. Las contrataciones son analizadas por la Presidencia, por la dirección deportiva y por Efraín Juárez en su conjunto antes de avanzar por un jugador en específico.

Publicidad

Publicidad

Antonio Sancho es el nuevo vicepresidente deportivo de Pumas (@PumasMX)

“Hoy los candidatos en contrataciones no los elige Efraín ni sus contactos ingleses, sino que cada posición a reforzar tiene una lista de opciones, armada desde la viabilidad económica y deportiva de Pumas, y las tres instancias deben elegir en qué orden las buscarán”, agregó Carlos Ponce de León sobre la nueva metodología de Pumas.

ver también Ronaldo Martínez, el goleador en Argentina que sería el nuevo fichaje de Pumas UNAM para el Clausura 2026

Está por verse si estos cambios en la gestión del club auriazul provocan efectos positivos o negativos. En relación al mercado anterior, el cual fue liderado por Efraín Juárez, Keylor Navas y José Juan Macías cumplieron con las expectativas, luego Alan Medina y Álvaro Angulo lo hicieron en menor medida, mientras que Pedro Vite y Aaron Ramsey fueron discutidos.

Publicidad

Publicidad

Con Juninho, César Garza y Tony Leone y la probable llegada de Ronaldo Martínez, se espera que Pumas aún intente cerrar más fichajes. El equipo auriazul llegará a 2026 con una sequía de 15 años sin títulos y en CU quieren volver a salir campeones de la Liga MX.

En síntesis