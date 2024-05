Pumas UNAM no logró conseguir el milagro de la remontada ante Cruz Azul y quedó eliminado de la Liguilla del Clausura en cuartos de final tras igualar 2-2 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Más allá de la derrota, el esfuerzo del conjunto de Gustavo Lema fue valorado no solo por propios sino también por ajenos, como fue el caso de Martín Anselmi, entrenador de La Máquina Cementera.

Martín Anselmi y Gustavo Lema se saludaron antes del comienzo del encuentro. (Imago)

En la rueda de prensa post partido, el técnico argentino elogió a los universitarios por la forma en la que salieron a buscar revertir la serie -debían ganar por una diferencia de tres goles o más- incluso viéndose en desventaja numérica tras la expulsión de Nathan Silva a los 35 minutos del segundo tiempo.

La declaración de Martín Anselmi

“Yo felicito a Pumas porque fueron valientes, fueron al frente y compitieron con uno menos. Eso nos llevó a nosotros a los límites y cuando estás en los límites es más difícil jugar”, manifestó Anselmi.

Además, el timonel de los Celestes, que en semifinales se medirán ante Rayados, agregó: “Todos esos detalles nos tienen que servir de aprendizaje porque sabemos que lo que sigue nos va a llevar aún más a los límites ya que hay más en juego”.

¿Qué dijo Gustavo Lema tras la eliminación de Pumas UNAM?

Por otro lado, Gustavo Lema también habló una vez consumada la eliminación de Pumas. El estratega valoró el esfuerzo de su equipo y se mostró muy crítico con el arbitraje de Daniel Quintero Huitrón, sobre todo al entender que el colegiado no pitó dos penales a favor de los Auriazules.

“Me sentí representado por este grupo de jugadores, hoy (por el domingo) hicieron un partido bárbaro que creo que no se pudo plasmar. Me quedé muy dolido con el arbitraje, un penal muy claro a Memo (Martínez) en el primer tiempo y otro en el segundo tiempo (…) con los árbitros me parece que el nivel es buenísimo, pero hoy no estuvo a la altura”, aseguró.

Finalmente, Lema señaló que la plantilla de Pumas no sufrirá muchas modificaciones de cara al comienzo del próximo Apertura. En ese sentido, aseveró: “Es la línea que tiene la institución, creemos que tenemos un plantel mejor pero no tiene que ver con las salidas porque hemos perdido muy buenos jugadores (…) haremos las evaluaciones pertinentes y redoblaremos el esfuerzo”.