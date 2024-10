Pumas UNAM no gana un título en la Liga MX desde el Clausura 2011. Desde esa coronación, los Felinos tuvieron otras dos oportunidades en el Apertura 2015 y el Guard1anes 2020, pero quedaron subcampeones luego de perder con Tigres UANL y Club León, respectivamente.

Pumas actualmente se ubica 6° en la tabla del Apertura 2024 y hasta el momento es el último equipo que ingresaría directamente a la Liguilla. En este sentido, Lisandro Magallán, el capitán del club, comentó que cree que los auriazules están capacitados de ser campeones pero que primero tienen que cumplir con otro objetivo.

ver también El contundente mensaje de una figura de Pumas: "Cualquier cosa que no sea salir campeón será un fracaso"

Luego de la Fecha FIFA de octubre, la Liga MX vuelve a reanudarse y el equipo de Gustavo Lema recibe este domingo en CU a Atlético San Luis por la Jornada 12 de la competición. Pumas empató 1-1 con Toluca en el Nemesio Díez en la fecha pasada y los Felinos no pierden en el Apertura 2024 hace cuatro partidos.

Publicidad

Publicidad

Lisandro Magallán habló sobre los altibajos de Pumas UNAM

“Es muy difícil mantener un nivel constante durante un período largo. Empezamos muy bien, pero la League Cup no nos dio los resultados que queríamos, y eso nos afectó al volver a la liga mexicana”, expresó en un principio Lisandro Magallán en una entrevista con Mediotiempo.

Por otro lado, el capitán de Pumas habló sobre las críticas que recibió Gustavo lema: “Lo único que tenemos que hacer es trabajar y dar la mejor versión de cada uno, como individuos y como equipo. Sabemos que el entrenador es el foco de atención, pero aceptamos esa responsabilidad”.

Lisandro Magallán habló del presente y futuro de Pumas UNAM (IMAGO)

Publicidad

Publicidad

“En el momento que decides firmar con un equipo como Pumas, sabes que tienes que ganar. Cuando las cosas no van bien, la gente se va a expresar, y está bien que así sea”, agregó Lisandro Magallán en relación a las exigencias que demanda un club como Pumas y que por eso entiende los cuestionamientos.

Asimismo, el defensa argentino habló sobre las expulsiones: “Entendí que no podía seguir recibiendo tantas tarjetas porque Pumas me firmó para jugar, no para estar suspendido. Intento hacer faltas que no me expongan tanto a que el árbitro saque una amarilla”.

¿Pumas UNAM puede ser campeón de la Liga MX?

Ante la consulta sobre si Pumas puede ser campeón, el capitán de los auriazules no dudó: “El objetivo es pelear en lo más alto y ser campeones“. De todos modos, Lisandro Magallán aclaró que primero el equipo debe asegurar su clasificación a la Liguilla del Apertura 2024.

Publicidad

Publicidad

ver también Pumas UNAM lanza tercer jersey inspirado en la flora de CU para pelear por la octava estrella

“La liguilla es un mundo aparte y quien esté más fino en los detalles seguramente conseguirá la victoria”. Por último, Lisandro Magallán comentó si se ve siendo el entrenador de Pumas en un futuro, una vez que se retire del futbol profesional aunque de eso todavía faltan algunos años.

“Me gustaría ser entrenador en un futuro. El fútbol tiene un trabajo humano muy importante, tanto dentro como fuera del vestuario. Dios dirá. No se trata de si yo quiero, sino de si el club me quiere en ese rol algún día”, concluyó el capitán de los auriazules. Pumas recibe en CU este domingo a Atlético San Luis, en un juego que comenzará a las 12:00hs.