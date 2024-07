Pumas UNAM juega este domingo frente a Pachuca por la cuarta jornada del Apertura 2024. Al menos en este inicio, los Felinos son uno de los mejores equipos del torneo.

En este sentido, César Huerta es una de las figuras del equipo de Gustavo Lema. Luego de ser suplente en el primer juego porque recién volvía de disputar la Copa América 2024, el Chino ya fue titular en los dos siguientes partidos.

El extremo le convirtió un gol a Santos Laguna en la segunda jornada, que valió para empatar por 1-1 con los Guerreros. Y ahora Pumas recibirá en CU a los Tuzos antes del parón de la Liga MX.

Por otro lado, desde hace meses se viene hablando de una posible venta del Chino Huerta a Europa. En este sentido, el extremo de Pumas habló este viernes sobre su futuro en conferencia de prensa.

‘Chino’ Huerta habló de su futuro en Pumas UNAM

Chino Huerta durante el Apertura 2024 (IMAGO)

“El equipo está unido y fuerte. Habrá mucha competencia con los que llegaron y ya estamos. Yo estoy enfocado en Pumas. Mi mente está en el lugar que me toque y ahora a chambear para que los resultados sean positivos”, expresó el delantero de los Felinos.

Por último, Chino Huerta reveló por qué se besó el escudo de Pumas: “He pasado por varios clubes y aquí en Pumas me siento muy identificado. Fue un gesto que me nació. Siempre la afición me da sus muestras de cariño y es un buen gesto besar el escudo. Nunca había besado una playera y es porque me siento identificado con el club y sus valores”.