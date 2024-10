Luego de su frustrado pase al Liverpool, César Huerta estaría ante otra posibilidad de continuar su carrera en Europa. Al menos, así lo indicó un rumor de última hora, el cual consignó que el futbolista de Pumas UNAM estaría siendo sondeado por un histórico club del Viejo Continente.

Según informó El Universal, la institución que puso sus ojos en el delantero de 23 años es el Ajax neerlandés. Incluso, el mencionado medio afirmó que la entidad “sigue de cerca al chico de la ensortijada cabellera, para decidir si vale la pena hacer una oferta por él”.

El Chino Huerta estaría ante otra posibilidad de emigrar a Europa tras su fallido pase a Liverpool. (Imago)

Vale destacar que el Ajax tiene experiencia en el hecho de fichar futbolistas mexicanos en el último tiempo. Sin ir más lejos, en 2019 contrató a Edson Álvarez -quien disputó 147 partidos en el club- y en 2022 se hizo con los servicios de Jorge Sánchez (26).

¿Una venta millonaria?

Cabe recordar, por otro lado, que el Chino posee una valor de mercado de casi 6.5 millones de dólares, según el sitio especializado Transfermarkt. Sin embargo, otros reportes indicaron que Pumas estaría pensando en conseguir 10 millones por el tapatío.

No obstante, la entidad capitalina no debe descuidar el hecho de que su estrella posee contrato hasta mediados del próximo año. En ese sentido, correría el riesgo de que Huerta se marche libre en caso de no poder venderlo y no arreglar un nuevo vínculo contractual.

Los números de César Huerta en Pumas UNAM

Hasta el momento de escritas estas líneas, el Chino Huerta es el máximo goleador del equipo auriazul en el actual Apertura 2024. Al respecto, vale destacar que el surgido en Chivas ha anotado cinco goles, uno más que Guillermo Martínez, en once encuentros disputados.

En tanto, desde su llegada al Club Universidad Nacional en julio del 2022 acumula 81 partidos jugados y 20 anotaciones.

