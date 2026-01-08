Es tendencia:
¿Se va de Pumas UNAM? La respuesta de Efraín Juárez sobre su futuro si llega una importante oferta

El entrenador del equipo universitario confirmó que quiere seguir en el club de sus amores y que no piensa en irse de la institución.

Por Ramiro Canessa

Efraín Juárez habló sobre su futuro.
Efraín Juárez habló sobre su futuro.

Efraín Juárez llegó a Pumas UNAM para reemplazar a Gustavo Lema con el objetivo de poder lograr cosas muy importantes y devolver a la institución a lo más alto del futbol mexicano, después de muchos años sin poder ser campeón de la Liga MX.

Sin embargo, su primera temporada no fue la esperada ya que el equipo quedó eliminado de todos los torneos que disputó. Mientras tanto, los universitarios siguen sin conseguir ese título tan ansiado para romper con la sequía de más de 15 años.

El director técnico quiere cambiar las cosas a partir de este 2026 y comenzar el torneo con el pie derecho. Mientras tanto, Juárez reveló qué haría si llegara una oferta de otro club. “Yo vine por amor, nunca me he movido por dinero y cuando vine aquí a Pumas fue meramente por amor. Estoy aquí porque yo quiero estar aquí”, dejando claro que su prioridad es el club.

Además, enfatizó que el equipo está en deuda con la afición: “Hemos quedado a deber. El torneo pasado quedamos en décimo, pero yo no puedo arrastrar lo que pasó en los últimos 15 años, yo me fui campeón; yo no me hago responsable desde ahí, hasta ahora que llegué. Entiendo las demandas y por eso acepté el reto de venir a mi casa, a un club que amo y regresar a la institución a donde se merece”.

Juárez fue muy honesto al calificar la situación: “Es un fracaso, lo dije en mi última conferencia y es un fracaso lo que se ha hecho, y tampoco podemos conformarnos con llegar a Semis o a la Final y no ganarla. Me fui campeón y no me quiero ir sin ser campeón”.

La anécdota de su hijo que se hizo viral

Memote Martínez no tiene lugar en Pumas tras los fichajes de Juninho y Robert Morales: el equipo que lo busca

El jugador también contó una curiosa anécdota sobre su hijo: “En la escuela se burlaban de mi hijo porque su papá ‘no gana’. Yo le dije que papá es honesto y lo da todo por su club. Al día siguiente, se peleó con el que se lo dijo”, comentó. La historia rápidamente se volvió viral en redes sociales, mostrando otra faceta de Juárez como padre y profesional.

En síntesis

  • Efraín Juárez aseguró que llegó a Pumas UNAM por amor y no por dinero.
  • El técnico calificó como fracaso haber terminado en décimo lugar el torneo pasado.
  • Su hijo protagonizó una pelea escolar tras recibir burlas sobre el desempeño de su padre.
