Memote Martínez no tiene lugar en Pumas tras los fichajes de Juninho y Robert Morales: el equipo que lo busca

El atacante podría cambiar de equipo en la Liga MX ya que corre detrás en la consideración de Efraín Juárez luego de los dos delanteros que contrataron.

Por Ramiro Canessa

El club al que podría llegar Memote Martínez.
© Getty ImagesEl club al que podría llegar Memote Martínez.

Pumas UNAM sigue activo en el mercado de fichajes, decidido a reforzarse de cara a la nueva temporada. Tras un 2025 para el olvido, los universitarios buscan recuperar terreno y volver a ser protagonistas en la Liga MX, después de años muy complicados.

Uno de los puntos clave a mejorar era la delantera, y por eso el club apostó con fuerza en ese sector. El primer refuerzo confirmado fue Juninho, procedente del Flamengo, quien se sumará al ataque del equipo universitario para el torneo que viene.

Recientemente, Pumas aceleró y también cerró la llegada de Robert Morales. El delantero, proveniente de Toluca, se incorpora al plantel a préstamo por un año con opción a compra, reforzando aún más la ofensiva para Juárez de cara al Clausura 2026.

Con estas incorporaciones, Guillermo “Memote” Martínez pierde protagonismo dentro del equipo y su continuidad en Pumas está en duda. El futbolista podría cambiar de club dentro de la Liga MX, buscando más oportunidades para jugar y Atlas podría ser su destino.

¿Cómo serían las negociaciones?

Según ESPN MX, Atlas de Guadalajara está interesado en hacerse con los servicios de Memote Martínez. Las negociaciones entre los clubes ya habrían comenzado, y el delantero sería una pieza importante para reforzar la ofensiva de los rojinegros en el próximo torneo.

El contrato de Martínez con Pumas se extiende hasta el verano de 2027, por lo que su posible salida se concretaría en calidad de préstamo durante este mercado, permitiendo que el jugador mantenga vínculo con los universitarios mientras disputa minutos en otro equipo.

En síntesis

  • Pumas UNAM oficializó la llegada de Robert Morales, procedente de Toluca, a préstamo por un año.
  • El delantero Juninho, proveniente del Flamengo, se incorporó como el primer refuerzo para el ataque.
  • Atlas de Guadalajara negocia el préstamo de Guillermo “Memote” Martínez, quien tiene contrato hasta el 2027.
