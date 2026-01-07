Pumas UNAM sigue activo en el mercado de fichajes, decidido a reforzarse de cara a la nueva temporada. Tras un 2025 para el olvido, los universitarios buscan recuperar terreno y volver a ser protagonistas en la Liga MX, después de años muy complicados.

Uno de los puntos clave a mejorar era la delantera, y por eso el club apostó con fuerza en ese sector. El primer refuerzo confirmado fue Juninho, procedente del Flamengo, quien se sumará al ataque del equipo universitario para el torneo que viene.

Recientemente, Pumas aceleró y también cerró la llegada de Robert Morales. El delantero, proveniente de Toluca, se incorpora al plantel a préstamo por un año con opción a compra, reforzando aún más la ofensiva para Juárez de cara al Clausura 2026.

Con estas incorporaciones, Guillermo “Memote” Martínez pierde protagonismo dentro del equipo y su continuidad en Pumas está en duda. El futbolista podría cambiar de club dentro de la Liga MX, buscando más oportunidades para jugar y Atlas podría ser su destino.

¿Cómo serían las negociaciones?

Según ESPN MX, Atlas de Guadalajara está interesado en hacerse con los servicios de Memote Martínez. Las negociaciones entre los clubes ya habrían comenzado, y el delantero sería una pieza importante para reforzar la ofensiva de los rojinegros en el próximo torneo.

El contrato de Martínez con Pumas se extiende hasta el verano de 2027, por lo que su posible salida se concretaría en calidad de préstamo durante este mercado, permitiendo que el jugador mantenga vínculo con los universitarios mientras disputa minutos en otro equipo.

