La eliminación de Pumas UNAM de la Liguilla ya es un hecho. A pesar de su esfuerzo, el conjunto de Gustavo Lema no consiguió el milagro de la remontada ante Cruz Azul, al que debía vencer por tres goles de diferencia como mínimo, y se llevó un 2-2 del Estadio Ciudad de los Deportes que no le sirvió para clasificarse a semifinales.

Una vez terminado el encuentro, la mayoría de las críticas de los aficionados en redes sociales se dirigieron justamente hacia el entrenador del equipo auriazul. En ese sentido, muchos simpatizantes universitarios se mostraron en contra de la continuidad del estratega argentino.

Gustavo Lema fue criticado por muchos hinchas de Pumas en redes sociales. (Imago)

Como muestra de lo anteriormente mencionado basta con observar los resultados de la encuesta realizada a través del canal de Whatsapp con las últimas noticias de Pumas en Bolavip. Allí, más de 7 mil votantes pidieron por la dimisión de Gustavo Lema, mientras que alrededor de 1.200 opinaron que debiera seguir al frente del equipo.

La votación acerca de la continuidad de Lema. (Captura de pantalla de Whatsapp)

¿Qué se piensa en el interior de Pumas UNAM acerca de la continuidad de Gustavo Lema?

Si bien no hubo ninguna comunicación oficial al respecto, el medio Análisis Puma informó que la intención inicial de la directiva es que el técnico argentino continúe comandando los destinos del equipo varonil auriazul.

No obstante, también se aclaró que “no se puede descartar su salida hasta que inicie en el banquillo de la fecha uno del siguiente certamen. Al iniciar el período de altas y bajas, cualquier cosa puede pasar. Y no solo con el estratega , sino con el caso de los futbolistas que conforman el plantel. A muchos de ellos les llegarán ofertas, pero no todos saldrán”.

La palabra de Gustavo Lema tras la eliminación de Pumas UNAM

Poco después de consumada la eliminación de Pumas, Gustavo Lema habló en conferencia de prensa y manifestó: “Yo puedo hablar del proyecto, pero la afición quiere ganar. Estos tropiezos son parte del camino para lograr el objetivo. Este es el camino para conseguir la octava”.