El histórico entrenador mexicano no tuvo piedad en la derrota de los Felinos.

Pumas UNAM recibió un duro golpe este lunes. Los Felinos no solo que quedaron eliminados de la Leagues Cup 2024 sino que perdieron por 4-0 ante Seattle Sounders en los octavos de final del torneo.

El equipo de Gustavo Lema tenía la ilusión de continuar en la Leagues Cup. De hecho, unos minutos antes de empezar a perder, Guillermo Martínez tuvo una chance clara y también a Pumas se le anuló un gol por fuera de juego.

Los Felinos se derrumbaron una vez recibieron el segundo gol y todo fue empeorando hasta el final, donde Lisandro Magallán cometió un penal, recibió una expulsión y se creó una tangana entre los jugadores de ambos equipos.

Tuca Ferretti apuntó contra Lisandro Magallán y los jugadores de Pumas

“No hay que confundir ser bravo con ser bravucón. Hay cosas más importantes para demostrar personalidad como estar concentrado, ganar en el juego aéreo y los rebotes”, comenzó diciendo Tuca Ferretti en el programa Futbol Caliente.

“Por estas cosas salen expulsados tontamente. No tienen estabilidad. Ya hay antecedentes de esto y vuelve a ocurrir. En mi equipo, si tú sales expulsado tontamente las semanas que no juegas no las cobras”, agregó el entrenador mexicano.

Pumas había vencido con contundencia a Vancouver Whitecaps en los dieciseisavos de final y no esperaba sufrir semejante derrota ante Seattle Sounders. De esta manera, la sequía de títulos continúa en CU.

