Seattle Sounders fue notablemente superior a Pumas UNAM y lo dejó en el camino merecidamente en octavos de final de la Leagues Cup 2024. De esta manera, quedó eliminado un nuevo representante del futbol mexicano, y encima, con un rendimiento que dejó mucho que desear.

Para todos los aficionados de los ‘Universitarios’, el papel del equipo en su juego de anoche en Estados Unidos fue humillante e indignante, ya que en ningún momento se encontró en partido e incluso fue un mal perdedor al terminar peleados con los jugadores rivales sobre el final.

Sin embargo, no fue así para Gustavo Lema, director técnico de Pumas, que mantuvo su postura ante los cuestionamientos post-partido. “No comparto que nos pasaron por arriba: si miras sólo el resultado sí, 4-0, no hay nada que analizar… pero en el juego no comparto para nada, para mí, el manejo del partido fue de Pumas, pero esto es de goles“, señaló el entrenador auriazul, que si bien se marchó dolido por la eliminación, no así por la actuación de sus dirigidos.

Gustavo Lema, entre la espada y la pared tras la eliminación en Leagues Cup [Foto: Getty]

El estratega argentino adjudicó el marcador a la contundencia del rival, que Pumas no tuvo en el encuentro. “Las sensaciones son de bronca, de haber perdido el juego en situaciones que eran conocidas… La primer llegada de Seattle fue al minuto 30, estábamos bien, con todo controlado, rematamos al arco pero todo a las manos del portero, después llegaron sus goles“, continuó Gustavo Lema en rueda de prensa, donde se lo observó atónito luego del fracaso colectivo en octavos.

Para Lema, que quedó en el cargo por haber sido auxiliar de Antonio Mohamed, fue sólo un mal día que no refleja lo que venía mostrando Pumas. “Fue de esos partidos en donde no te sale nada, todo al revés, todo lo que yo pueda decir con el 4-0 es complicado; no fue nuestra noche y este formato de torneo no resiste con errores de esta naturaleza“, sostuvo el entrenador, que de momento no será destituido de su cargo al frente de Pumas UNAM.

Gustavo Lema se deshizo en elogios para el rival, al que le atribuyó más virtudes que errores propios de Pumas. “No tuvimos el peso que hubiéramos querido, pero jugamos con 4 o 5 delanteros todo el partido, ellos (Seattle Sounders) son un equipo que se hace fuerte de local y nos dañó con las pelotas paradas a favor y nosotros no pudimos aprovechar los balones parados a nuestro favor“, concluyó el timonel que ahora deberá enfocarse en la reanudación de la Liga MX.