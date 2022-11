Este miércoles no solo la Selección de México disputa su último partido de preparación previo al inicio del Mundial de Qatar, sino que también lo hicieron ya los tres rivales con los que compartirá el Grupo C: Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

Una amplia variedad de seleccionados nacionales disputaron este miércoles 16 de noviembre amistosos de preparación, ya sea para ultimar detalles de cara al Mundial de Qatar que quedará formalmente inaugurado el 20 de noviembre o, sin haber clasificado a dicha competencia, para dar inicio a nuevos ciclos de trabajo con la mira puesta en la Copa del Mundo de 2026.

Entre todos ellos, la Selección de México se mide ante Suecia y será la última de las emparejadas en el Grupo C en ver acción, pues ya lo hicieron previamente Arabia Saudita, que cayó ante Croacia por 1-0; Argentina, que goleó 5-0 a Emiratos Árabes Unidos; y Polonia, que le ganó 1-0 a Chile.

La versión que mostró cada uno de los rivales del Tri en su último partido de preparación previo al Mundial fue muy diferente, porque los saudíes repitieron algunas ingenuidades del pasado pese a sus intenciones de ser criteriosos en el dominio del balón; La Albiceleste lució como una aplanadora ante un rival de jerarquía muy inferior; y Polonia mostró muy poco de que preocuparse pese a su victoria ante un seleccionado que si bien no será mundialista esta vez es digno de respetar.

Arabia y una derrota que estaba en los planes

Que Arabia Saudita haya sido derrotada 1-0 por Croacia no toma a nadie por sorpresa. De hecho, la ventaja del seleccionado europeo pudo ser mayor, pero otros dos goles le fueron anulados a instancias del VAR. Los Saudíes mostraron que buscan ser un equipo corto, dando mucha importancia a la presión alta para recuperar la pelota en campo rival y a la distribución criteriosa del balón para hacerse fuerte desde la posesión. Sin embargo, volvieron a evidenciar desatenciones defensivas que ya son una tradición en el futbol árabe y que pareciera ser lo que no les permite dar el salto de calidad definitivo. A ocho minutos de cumplirse el tiempo reglamentario, terminaron perdiendo el partido producto de un gran gol de Andrej Kramaric.

Argentina metió miedo

La Selección Argentina jugó un primer tiempo brillante incluso cuando asumió con cierta suficiencia y mucho de precaución para no exponerse a lesiones de última hora su partido ante un seleccionado como Emiratos Árabes que, no está de más decirlo, es de una jerarquía muy inferior. En esos primeros 45 minutos, los dirigidos por Lionel Scaloni se florearon con grandes goles, producto de buenas acciones colectivas y fantásticas resoluciones individuales, que llevaron la firma de Ángel Di María en dos ocasiones, Julián Álvarez y Lionel Messi. En el segundo tiempo el DT probó variantes, armando incluso una línea de tres defensores, y sufrió algunos sobresaltos. Pero terminó de liquidar las acciones con un tanto de Joaquín Correa.

Polonia ganó y nada más

El partido que disputaron Polonia y Chile fue el menos agradable de ver entre los que involucraron a los rivales de México en el Grupo C del Mundial de Qatar. En el primer tiempo, casi no hubo ocasiones de gol y el equipo europeo ante el que El Tri hará su debut mundialista mostró no tener demasiadas variantes en ofensiva ni un juego fluido, sino que sus ataques son más bien forzados. No es un detalle menor el hecho de que Robert Lewandowski, su máxima figura, no haya disputado ni un solo minuto. Finalmente, los polacos terminaron llevándose la victoria en el cierre del partido, con un gol de Krzysztof Piatek, ingresado en el complemento, a la salida de una jugada de balón parado.