La Copa del Mundo que está desarrollándose en Qatar, a la que solo le quedan por disputarse los dos partidos de semifinales, tercer puesto y final, ya comienza a señalarse como la de las sorpresas y mucho ha tenido que ver la clasificación histórica de Marruecos entre esos cuatro mejores equipos de la competencia.

Pero hubo además otros resultados sorprendentes que promovieron ese mote, como el triunfo de Arabia Saudita sobre Argentina, el de Corea del Sur sobre Portugal y los de Japón ante Alemania y España, entre otros. Resultados que sin dudas eran completamente inesperados al unicio de la competencia.

Con la Selección de Marruecos todavía teniendo la oportunidad de derribar gigantes, en FIFA hay quienes creen que el Mundial de 2026, en el que compartirán el privilegio de ser sede México, Estados Unidos y Canadá, podría dar lugar incluso a mayor cantidad de sorpresas de las que ha tenido Qatar, especialmente por el cambio de formato que se implementará en el mismo.

"De aquí a tres o cuatro años, Canadá, México, habrá más selecciones, creo que habrá más sorpresas de equipos africanos, asiáticos, de otros continentes, será un buen Mundial", comenzó diciendo Jürgen Klinnslam, legendario delantero alemán que actualmente se desempeña como capitán del grupo técnico de estudio de la FIFA.

El Mundial de 2026 será el primero con 48 equipos, 16 más que el de la edición del 2022, por lo que se espera que haya más sorpresas en la competencia; aunque también existe cierta desconfianza externa porque esta situación presente juegos más dispares, conspirando contra la calidad del gran evento.

Sunday Oliseh, exjugador de Nigeria y también parte del grupo técnico de estudio, dijo que no hay por qué temer que se vea afectada la competitividad: "La calidad no creo que se afecte, vimos a selecciones como Arabia Saudita o Marruecos, como dejan la piel, lo seguiremos viendo. Será en el continente americano, este es un Mundial bien organizado, el mejor organizado de la historia, ampliar en 2026 es buena idea, me siento optimista de cara al Mundial siguiente", señaló.