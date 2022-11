Los de Gerardo Martino llegan a este partido como últimos del Grupo C, por lo que están obligados a conseguir los tres puntos contra los asiáticos.

La Selección Mexicana está entre la espada y la pared. Luego de la decepcionante derrota contra Argentina por 2-0, el equipo de Gerardo Martino no tiene margen de error y se juega ante Arabia Saudita la clasificación a los octavos de final del Mundial Qatar 2022.

+ CREA TU PRONÓSTICO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022 Y JUEGA CON LOS POSIBLES RESULTADOS DEL EVENTO DEPORTIVO MÁS IMPORTANTE DEL AÑO

Y es que el Tri tiene la obligación de sumar una victoria contra los Halcones Verdes, si es que quiere continuar con vida en la Copa del Mundo. Sin embargo, no cualquier resultado le sirve al combinado azteca y esto hace que el reto sea aún más complicado.

Los de Martino llegan a este partido en el sótano del Grupo C con apenas un punto y una diferencia de goles negativa. Es por eso que el equipo depende de lo que suceda en el Polonia vs. Argentina, a menos que consiga golear a Arabia Saudita por 4-0.

En Bolavip repasamos los objetivos que debe cumplir la Selección Mexicana para tener opciones de quedarse con los tres puntos ante Arabia Saudita y soñar con el milagro.

No distraerse con el Polonia vs. Argentina

La Selección Mexicana no debe condicionar su juego en función de lo que suceda en otro partido. Arabia Saudita representa un reto que demanda una atención muy especial y viene demostrando de lo que es capaz: dio el batacazo contra Argentina y compitió a un alto nivel ante Polonia. El Tri debe concentrarse en hacer su juego y conseguir los tres puntos, no tiene sentido jugar con la calculadora en la mano. Primero hay que ganar.

No caer en la trampa del fuera de juego

Arabia Saudita es un equipo que defiende con las líneas adelantadas y que coordina muy bien el achique de espacios, por lo que se espera que la Selección Mexicana tenga momentos de posesiones largas que terminen en fuera de juego. El Tri debe mantener la calma para destrabar el partido, proponiendo duelos por las bandas y buscando otras alternativas en ataque. Si el conjunto azteca logra ponerse en ventaja, la presión estará del otro lado. No se puede olvidar que el rival también está obligado a sumar y tendrá que arriesgar en ciertas fases del juego.

Presionar la salida

Si bien ha mostrado muchas cosas positivas, los Halcones Verdes también tienen limitaciones importantes cuanto a la calidad técnica de sus jugadores. En algunos momentos puede ser de gran utilidad ceder el protagonismo hasta cierto punto y ejercer una intensa presión sobre sus defensores, que suelen cometer errores cerca del área cuando no encuentran opciones de pase. La velocidad de Hirving Lozano y Alexis Vega sería un gran dolor de cabeza para los centrales árabes, que ya regalaron un gol a Robert Lewandowski de esta manera.

Jugadas a balón parado

Si el Tri no encuentra el camino para llegar al gol por medio de la elaboración, la velocidad de sus extremos o la pegada de su hombre de área, Martino tiene un as bajo la manga: las jugadas a balón parado. No ha sido el recurso más utilizado por la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, pero el equipo cuenta con el buen pie de Héctor Herrera y Alexis Vega, así como especialistas en el juego aéreo como Héctor Moreno, Edson Álvarez o Rogelio Funes Mori. Esta puede ser una gran alternativa para sorprender a la defensa árabe.

No descuidar a Saleh Al-Shehri

Es el futbolista más peligroso de Arabia Saudita. La lesión que sufrió en abril no le permitió llegar en buena forma al Mundial, pero de igual forma es letal cuando pisa el área rival. Saleh Al-Shehri es un delantero que cuenta con una extraordinaria finalización y se siente muy cómodo siendo la única referencia ofensiva de los Halcones Verdes. En el duelo contra Argentina demostró su eficacia con un gran remate de zurda que dio inicio a la remontada. Si le queda una oportunidad, no la desperdiciará.

Descárgate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante: https://bit.ly/BV-app22