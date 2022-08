Sin titubear, convencido de su opinión, Pablo Carrillo asegura que México será eliminado en primera ronda de Qatar 2022. El comentarista deportivo da por hecho que la racha mexicana de instalarse en Octavos de final desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018 se interrumpirá bajo la gestión de Gerardo Martino.

Carrillo basa su apreciación en el futbol que ha mostrado la Selección Nacional durante el proceso de 'el Tata', un nivel que considera pobre, sin idea y poco propositivo para jugarle a selecciones como Argentina o Polonia.

Incluso va más allá al señalar con contundencia que el entrenador argentino únicamente vino a robar. Tal afirmación la sustenta en los fracasos como Copa Oro y Nations League, ambos torneos perdidos contra Estados Unidos.

“Martino es el ladrón más grande que ha existido en el futbol mexicano. Cobra un dineral y no trabaja. Vino a vender su historia, pero no va a hacer historia con México, ninguna. Ha habido muy poca visoría. Además el tipo nunca está en México, no se entera de nada. Tampoco va a los clubes, no platica con los entrenadores de la liga. Hizo su grupo. Parece político con su grupo de correligionarios y con esos se la va a jugar”, dijo en la entrevista con Bolavip México.

¿Qué dice el sentimiento mexicano para Qatar 2022?

Pese a su animadversión hacia el trabajo de Martino, y abrazándose a la esperanza que todo mexicano alberga mientras más se aproxima la Copa del Mundo, Carrillo desea en sus entrañas que ojalá su pronóstico de un papelón no se cumpla y el Tri logre clasificar.

“Espero equivocarme. Me encantaría decir en un futuro que fui un idiota, que me equivoqué y a México le fue muy bien. Si le ganamos a Argentina, les hablaré a ustedes para que me permitan disculparme con Martino. Pero dudo que vaya a ser así”,

Con la promesa de dar la cara en caso de un resultado favorable para la Selección Nacional, el comentarista concluye que si el milagro ocurre será gracias a los jugadores, no al técnico. Simplemente no le da ningún beneficio de la duda a Martino.