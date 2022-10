En 40 días iniciará el Mundial de Qatar 2022, por lo que cada vez falta menos tiempo para conocer la lista definitiva de la Selección Mexicana. A pesar de que todavía existe alguna incógnita en la misma, hay varias certezas. Y una de ellas tiene que ver con Javier Hernández: el máximo goleador de la historia del conjunto nacional, que tanto es pedido por los fanáticos, no será convocado.

Esto ha generado muchísima polémica, pero Gerardo Martino se mantuvo firme con sus convicciones y no ha cambiado de opinión. Y si bien lo ha dejado en claro en distintas ocasiones, la gente y parte del periodismo sigue insistiendo por la presencia de Chicharito en la delantera del Tri. Es por eso que Héctor Herrera, uno de los grandes referentes del plantel, dio su opinión.

En conferencia de prensa, el Zorro señaló: "Por algo Chicharito es el máximo anotador de la Selección Mexicana. Se lo ha ganado con trabajo y goles, como los delanteros lo deben de hacer", dejando en evidencia que es más que entendible que los fanáticos pidan por su convocatoria hasta el último día.

"Es el máximo goleador mexicano y se ha ganado esa admiración y respeto y por qué ustedes lo piden. Siempre habrá la duda si va a hacer falta o no, si hará falta no lo sé, todavía no llega el Mundial para saber si careceremos de gol", explicó el experimentado mediocampista, lanzando una indirecta al Tata y dándole la razón a quienes exigen por el 14.

Por último, hizo referencia a los 4 elementos que en este momento pelean por 3 lugares: "Lo mismo Raúl Jiménez, Funes Mori, Santi Giménez o Henry Martín hacen gol. O los medios hacemos goles todos los partidos... No se sabe hasta el momento. Ahora la Selección pasa por un momento que marcamos menos goles y por eso se está hablando tanto de eso".