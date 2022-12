Dani Alves se prepara para disputar sus primeros minutos en el Mundial Qatar 2022. La Selección de Brasil está en octavos de final y en último partido contra Camerún, el lateral derecho será uno de los integrantes del once inicial del conjunto sudamericano.

La convocatoria de Alves fue motivo de señalamientos, ya que a sus 39 años no se encuentra en el mejor momento de su carrera. Sin embargo, el brasileño asegura que esto se debe a que muchas veces se juzga a los jugadores según su actualidad a nivel de clubes.

“Es normal que la gente se oponga, por la edad o porque de repente no estoy en mi mejor momento. Pero el Mundial no se trata de estar en el mejor momento en los clubes, sino de estar en el mejor momento aquí en la selección”, dijo el lateral en conferencia de prensa.

En ese sentido, Alves salió en defensa de Pumas UNAM y asegura que recibe muchas críticas infundadas: "Históricamente ha habido alguien que ha tenido que pagar la factura. Soy el único que no está en el once inicial. Si estuviera en el Barcelona no me estarían cuestionando".

Una revancha para Alves

Jugar la Copa del Mundo es algo especial para el futbolista de los Universitarios, que en Rusia 2018 no estuvo presente por lesión. Ahora llega con la ilusión de aportar desde el rol que le corresponde y soñar con ganar el único título que le falta en su vitrina: el Mundial.

