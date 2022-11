En el partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo C, la Selección Mexicana igualó 0-0 frente a Polonia y sumó un punto que recién el próximo miércoles 30 de noviembre sabrá si sirve. A pesar de que el elenco de Gerardo Martino superó a su rival en cuanto a lo futbolístico, el héroe terminó siendo Guillermo Ochoa: le tapó un penal a Robert Lewandowski, ni más ni menos.

A los 12 minutos del segundo tiempo y tras una revisión en el VAR, el árbitro Chris Beath decidió cobrar penal para los europeos por una sujeción de Héctor Moreno sobre Robert Lewandowski. El 9 de Barcelona tomó el balón y se hizo cargo de la situación pero no pudo engañar a Memo, que se agigantó como siempre lo hace en este torneo.

El portero del Tri sostuvo el empate y no le permitió a Lewa anotar su primer tanto en un Mundial. Czeslaw Michniewicz, Director Técnico de Polonia, se mostró desilusionado por haber dejado esta oportunidad, pero lanzó una revelación que le da aún más mérito a Ochoa. Y es que el delantero estuvo practicando penales durante el último entrenamiento, y le había ido muy bien...

"Estas cosas a veces pasan, hay jugadores excepcionales que fallan penales, Maradona por ejemplo, Sócrates. Estuvo practicando penales ayer, nunca los falló pero esto pasa", admitió el entrenador, que hasta lo comparó con Diego Armando. Memo, por su parte, confesó que también estuvo trabajando en este apartado: "Trabajamos con el Profe Gustavo Piñero sobre los penales, sabemos lo que es Lewandowski. Estoy feliz por haber atajado el penal y haber mantenido el cero".

Más adelante, Michniewicz completó sobre su goleador: "He hablado con él y le he dicho que sé cómo es sentirse así, como capitán, cuando fallas un penal y el partido no acaba en victoria. La verdad (Robert Lewandowski) estaba muy emocionado. Tenemos un monitor en el vestuario donde vio la repetición. No voy a decirle lo que tiene que hacer, él sabrá cómo lidiar con ello, porque nosotros sabemos que es alguien que nos ayudará en este torneo".

