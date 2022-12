Un exjugador de la Selección Mexicana le suplicó a Luis Chávez que, eliminado El Tri del Mundial de Qatar, busque arribar al futbol europeo y no regrese a la Liga MX.

Luis Chávez, autor de un golazo de tiro libre ante Arabia Saudita, fue probablemente el mejor jugador de la Selección Mexicana durante un Mundial de Qatar que se terminó antes de lo que los propios futbolistas habían imaginado, razón por la cual fue también uno de los más afectados por la eliminación.

El mediocampista de Pachuca, de 26 años, cree que la clasificación no se escapó ante el equipo árabe, al que lograron superar ampliamente desde lo futbolístico, aunque no tan ampliamente en un resultado de 2-1 que se quedó demasiado corto, sino en la derrota ante Argentina. Y aseguró no haber entendido el planteo de Gerardo Martino en ese segundo juego.

Pese a lo corta que fue la estadía de México en la Copa del Mundo, a Luis Chávez le alcanzó para terminar de mostrarse al futbol europeo, desde donde ya lo venían siguiendo. Y curiosamente, un exjugador de la Selección Mexicana le suplicó apuntar a ese objetivo y ya no regresar a jugar Liga MX.

"No vuelvas, por favor, Chávez. ¡Solo en Fecha FIFA! Quédate en Europa, por favor", escribió en su cuenta de Twitter Miguel Laún, quien estuvo muy activo en redes sociales durante todo el duelo entre la Selección Mexicana y la de Arabia Saudita, echando el ojo también al duelo entre argentinos y polacos.

¿Qué equipos de Europa han mostrado interés en Luis Chávez?

Si bien uno de los primeros equipos en mostrar interés en la contratación de Luis Chávez fue Porto, ayer hubo una curiosa publicación en redes sociales del Bayer Leverkusen para hacerle saber a él y a todo el mundo que están al pendiente. "Hola, Chávez", se leyó en la cuenta de Twitter del equipo alemán. De inmediato, Pachuca dejó en claro que hará valer su posición y respondió: "¿Hola?".

