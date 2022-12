No caben dudas que una de las voces más pintorescas del futbol mexicano es José Luis Sánchez Solá, entrenador que tiene algunos años trabajando en ESPN. Desde sus épocas en las banquillos, Chelís siempre se ha caracterizado por salirse del molde y dar declaraciones bizarras.

Uno de los futbolistas más cuestionados de la Selección mexicana en Qatar 2022 fue Héctor Herrera, mediocampista que no llegó en el mejor momento futbolístico y ha sido bastante señalado desde que dejó al Atlético de Madrid para jugar con Houston Dynamo en la MLS.

HH suele tener un ritmo de juego más pausado que los mediocampistas promedio, lo cual lo hace ver más lento y poco revolucionado. El que esta ocasión lo criticó sin piedad fue Chelís, haciendo una analogía sobre el momento del mediocampista.

"Dónde entra tu honestidad deportiva y dónde entra tu honestidad como ser humano. Me hago a un lado cuando vea que no puedo cooperar. No te ves desnudo al espejo porque, si te vieras, no puedes aportar al futbol de tu Selección, a un futbol total como el visto en el Mundial, muy físico, de ida y vuelta”, aseguró el técnico.

¿Qué viene para Herrera?

Existen pocas certezas sobre el formado en Pachuca y su futuro internacional. Hace algunas semanas, abrió las puertas para separarse del Tri, dependiendo del próximo técnico esta importante decisión.

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante: https://bit.ly/BV-app22