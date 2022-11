¿Por qué no juega Chicharito Hernández en México vs. Polonia por el Mundial de Qatar 2022?

La Selección Mexicana pone en marcha su sueño en el Mundial de Qatar 2022. Luego de cuatro años de espera, se enfrenta HOY, martes 22 de noviembre, con Polonia en el marco de la continuidad de la primera jornada del Grupo C, donde Arabia Saudita derrotó a Argentina.

En este escenario, el elenco dirigido por Gerardo "Tata" Martino pretende adueñarse de la victoria para incrementar la esperanza y, en especial, comenzar a encaminar la clasificación a los octavos de final, una fase que no logra superar desde la edición que albergó en 1986.

Por lo tanto, el Tri presenta una alineación integrada por los mejores futbolistas que se encuentran a disposición. Sin embargo, el combinado azteca afronta el juego, y también el resto del certamen, con la ausencia de una figura internacional: Javier Chicharito Hernández.

El motivo por el que Chicharito Hernández no juega en México vs. Polonia

La razón por la que el delantero no está presente en el compromiso se debe a que no fue convocado para la actual edición de la Copa del Mundo. El futbolista no solo no formó parte de la lista definitiva, sino que tampoco fue incluido en la nómina preliminar del seleccionado.

La razón por la que Chicharito Hernández no fue convocado a la Selección Mexicana

Pese a que nunca fue aclarado de manera pública por los protagonistas, Martino decidió prescindir del atacante a causa de actos de indisciplina. Estos hechos habrían tenido lugar en septiembre de 2019, después de la victoria de México ante Estados Unidos en un amistoso.

Según informó la prensa, el jugador, junto a algunos de sus compañeros, habrían realizado un "brunch" en un bar con un grupo de mujeres durante la jornada libre tras la victoria. Aunque llegó en buenas condiciones a la concentración, el entrenador no aceptó el comportamiento del surgido de las Fuerzas Básicas de Chivas de Guadalajara.

¿Cuándo fue el último partido de Chicharito Hernández en la Selección Mexicana?

La última vez que el futbolista de Los Ángeles Galaxy representó a México fue el 6 de septiembre de 2019 en el triunfo 3-0 sobre Estados Unidos en un duelo de exhibición que se disputó en el Estadio MetLife de New Jersey. En aquella ocasión, el ex Chivas, Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla anotó el primer gol.

Los números de Chicharito Hernández con México

El nacido en Guadalajara, de 34 años, es el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, con seis tantos de ventaja sobre su escolta, Jared Borgetti.

Partidos 109 Minutos 7.327 Goles 52 Asistencias 13

