Después de acaparar los reflectores en la Copa del Mundo Qatar 2022 por haberle detenido un penalti a Robert Lewandowski en el debut de la selección mexicana ante Polonia, el portero Guillermo Ochoa ahora tiene apuntada toda su atención al partido contra Argentina.

Después de que se complementara la primera jornada de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022, en el Grupo C la selección mexicana tiene un punto mientras que Argentina no cuenta con unidades luego de haber sufrido una sorpresiva derrota frente a Arabia Saudita.

En medio de un entorno efervescente por el violento enfrentamiento entre los aficionados de la selección mexicana y de Argentina en Qatar, Guillermo Ochoa expresó su sentir en las hroas previas al partido decisivo que jugarán el Tri y la Albiceleste en la cancha del estadio Lusail.

El portero de 37 años de edad, como líder de la selección mexicana, hizo sentir que no le tiene miedo a Argentina. "A mí no me gusta el, 'oye, no quiero jugar contra tal porque es muy difícil' o el, 'quiero evitar a esta selección porque es muy complicada'. No, yo creo que, al contrario, yo quiero jugar contra ellos en un Mundial. Quiero hacer un buen partido contra ellos. Queremos ganarles", advirtió Guillermo Ochoa.

Guillermo Ochoa contra Lionel Messi

Aunque se teme que Lionel Messi no juegue este partido entre la selección mexicana y Argentina por una molestia física, Guillermo Ochoa espera poder enfrentarlo: "Que va a ser muy complicado, pues sí, va a ser, pero qué mejor escenario que un Mundial contra uno de los mejores futbolistas de la historia en el mundo, Messi, si no es que el mejor".

