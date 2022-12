Cuando parecía que la selección de Costa Rica podría lograr el pase a los Octavos de Final de la Copa del Mundo Qatar 2022, su eliminación se consumó al perder ante Alemania en la tercera y última jornada de la Fase de Grupos. Este fue el tercer Mundial para el portero costarricense.

Keylor Navas ha estado presente como portero de la selección de Costa Rica en tres Copas del Mundo: jugó cinco partidos en Brasil 2014, tres más en Rusia 2018 y otros tres en Qatar 2022. En 11 partidos mundialistas el ahora arquero del París Saint-Germain ha acumulado 1,050 minutos.

"No es fácil una Copa del Mundo. Hay selecciones de mucho nivel. No es fácil levantarse después de un 7-0 (como la derrota en en la primera jornada de la Fase de Grupos ante España). El equipo no se va contento, pero por lo menos sí con la frente en alto", dijo Keylor Navas tras la eliminación de Costa Rica.

A sus 35 años de edad, el portero costarricense Keylor Navas reveló sus intenciones de seguir los pasos del arquero mexicano Guillermo Ochoa quien pretende llegar a la Copa del Mundo 2026 después de haberse sumado al histórico grupo de futbolistas presentes en cinco Mundiales.

Keylor Navas busca llegar al Mundial 2026

"Es un privilegio representar al país y llevar la bandera. Estoy contento", dijo Keylor Navas tras la derrota por 4-2 de Costa Rica ante Alemania. Ante la posibilidad de jugar la Copa del Mundo de 2026 dijo "ya veremos qué nos depara el futuro" y sobre un posible retiro aseguró que "faltan muchos años".