Este sábado 26 de noviembre en la cancha del estadio Lusail, la selección mexicana enfrentará a la de Argentina en un atractivo partido de pronóstico reservado y de capital importancia correspondiente a la segunda jornada del Grupo C de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Después de los partidos de la primera jornada, la selección mexicana llegará a este partido con un punto y la de Argentina sin puntos. Israel Castro, mundialista mexicano en Sudáfrica 2010, espera "un partido un poco más abierto con una Argentina que puede proponer y a lo mejor que México pueda encontrar espacios".

En entrevista para Marca Claro, Israel Castro consideró que, previo a este partido, la situación es más complicada para la Albiceleste que para el Tri: "El problema es para Argentina desde mi punto de vista. México sacó un punto, tuvo un buen desempeño, el problema lo tiene un tanto Argentina, ellos van a sentir un poco más el compromiso de querer ganar, tal vez puedan entrar en desesperación. Yo creo que para México va a haber más espacios, más huecos, transiciones ofensivas, se puede dar otro tipo de partido y eso te puede favorecer un tanto si lo aprovechas".

Respecto al futbol que ofreció la selección mexicana contra Polonia, Israel Castro apuntó que "a mí me agrado el equipo, me gustó, el resultado lo veo más por el desempeño. Me gustaron sus ganas, su ímpetu, deseo de ganar, su deseo de proponer y luego están los matices, aspectos tácticos, que dejó de hacer, pero esas ganas de querer ganar me gustaron, de proponer".

El fondo físico de Héctor Herrera

Con la experiencia de haber participado en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 como mediocampista, Israel Castro habló de la situación de Héctor Herrera en la media cancha de la selección mexicana: "A Héctor sí le veo que le está costando en cuanto a la cuestión fisica, pero su presencia y experiencia te dan una pauta positiva".

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22