Parece que fue ayer cuando en el partido inaugural de Qatar 2022, Ecuador se impuson por 2-0 ante el conjunto anfitrión. El calendario es maratónico, a tal punto de que la fase de grupos ya ha concluido y la mitad de los equipos emprende el viaje de regresos. La otra mitad, compuesta por 16 países, todavía sueña con el máximo certamen futbolístico.

+ AQUÍ: CALENDARIO COMPLETO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

Los Mundiales siempre despiertan gran interés en la sociedad y son una buena oportunidad para conocer a futbolistas que quizás no tengan tanto renombre. Qatar 2022 no fue la excepción y mostró algunos rendimientos muy interesantes. En Bolavip te traemos seis nombres no tan conocidos que aprovecharon la oportunidad para demostrar sus condiciones.

Akram Afif

El atacante de Qatar fue de lo único destacable en el conjunto anfitrión. Superior desde lo técnico a sus compañeros, se hizo eje de cada ataque, pero estuvo muy sólo en su afán de llevar al equipo a pelear por la clasificación a Octavos de Final. Akram Afif tiene 26 años y juega en el Al-Sadd de su país.

Ismaila Sarr

Aunque cuenta con experiencia en la Premier League, Ismaila Sarr es un nombre desconocido para muchas personas que no siguen el día a día del futbol internacional. Extremo ágil y muy veloz, fue la principal carta de desequilibrio para Senegal, que clasificó a los Octavos de Final. Tiene 24 años y milita en el Watford, que juega hoy en el Championship inglés.

Yunus Musah

Uno de los mejores ejemplos para graficar el crecimiento futbolístico de Estados Unidos. Los de Berhalter cuentan con mediocampistas de gran técnica y muy versátiles. Musah fue de los más regulares en la clasificación a la próxima ronda. Tiene solo 20 años y comienza a ganar protagonismo en Valencia.

Mohamed Kanno

Una de las figuras en las que Arabia Saudita se aferró para lograr su heroico triunfo ante Argentina. Sin embargo, en los encuentros restantes también se vio un mediocampista imponente desde lo físico y con gran control de la pelota a pesar de su altura. Kanno tiene 28 años y juega en el Al-Hilal Saudi FC.

Ellyes Skhiri

Mediocentro importantísimo dentro de la competitividad que mostró Túnez en el Grupo D, donde terminó con cuatro puntos, un gol a favor y uno en contra. Aunque no es muy fuerte desde lo físico, siempre está bien ubicado y sabe darle un destino seguro a la pelota. Skhiri tiene 27 años y juega en la Bundesliga con el Colonia.

Mohammed Kudus

Una de las grandes revelaciones de Qatar 2022. Aunque en Ajax ya comenzó a sumar minutos y demostrar su talento, no se esperaba que fuera tan importante para su Selección. Marcó dos goles y siempre fue de lo más peligroso en su equipo. Sólo tiene 22 años y despierta interés en grandes europeos.

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante: https://bit.ly/BV-app22