¿En qué se parecen Andrés Guardado y Kevin Álvarez? En que, con 16 años de diferencia, el debut de ambos jugadores en una Copa del Mundo con la selección mexicana fue como titulares contra la selección argentina de Lionel Messi y los dos sufrieron la derrota. Una experiencia de sabor agridulce.

En partido correspondiente a la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022, la selección mexicana cayó ante la de Argentina. Kevin Álvarez comenzó el partido en la alineación titular y salió del juego casi al mismo minuto que Andrés Guardado en su debut en Alemania 2006, al 66.

Después de su debut en la Copa del Mundo Qatar 2022 con la selección mexicana ante Argentina, el lateral derecho Kevin Álvarez habló de la experiencia de enfrentar a Lionel Messi quien aprovechó un error defensivo para marcar el primer gol: "Ese fue el detalle, veníamos manejando bien el primer tiempo y el inicio del segundo, pero tenían un jugador como Messi te das cuenta de que con un simple espacio te cambian el rumbo del partido. Lamentablemente fue esa jugada que hizo que el equipo cambiara totalmente de rumbo y no nos queda otra que dejar esto atrás, meterle con todo en el último partido y buscar la victoria con varios goles para poder pasar".

En declaraciones para ESPN, Kevin Álvarez reconoció que a la selección mexicana le faltaron argumentos ofensivos: "Tal vez en el ataque nos faltaron más opciones. Defensivamente veníamos haciéndolo muy bien porque no tenían oportunidad de meter gol, simplemente tuvieron que abrir el marcador con un disparo de distancia muy lejana, de ahí en fuera no habían tenido ninguna de peligro. Antes del gol estábamos un poco de atrás, pero era la idea de jugar a la contra, pero no se dio nos metieron el gol y nos cambió todo".

Kevin Álvarez sobre su debut en Qatar 2022

Kevin Álvarez cumplió el objetivo de debutar en la Copa del Mundo Qatar 2022 a la edad de 23 años y confió en lograr el pase a Octavos de Final, a pesar de la complada situación. "La verdad estoy agradecido, por una parte, estoy feliz de lograr un sueño que era debutar en un Mundial, pero hubiera sido mejor con una victoria. Me sabe el no haber podido eso con la selección y estar a una probabilidad más baja de lo que estábamos, pero queda reponerse y pensar en el siguiente partido".

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22