Guillermo Ochoa será uno de los referentes que tendrá la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022, donde compartirá el Grupo C junto a Argentina, Arabia Saudita y Polonia. El Tri llega con varias dudas producto de sus rendimientos y sus resultados, pero el Memo, que jugará su quinta Copa del Mundo, defiende a su entrenador.

Pese a las críticas que recibe Gerardo Martino, Ochoa confía en el Tata y dio detalles de la cercanía que tiene con los futbolistas: “Es un entrenador que siempre está al pendiente de los jugadores, el que no aparezca en redes sociales, que no aparezca en la televisión, no significa que no está al pendiente de nosotros, siempre lo está".

Memo explicó que Martino "siempre está viendo cómo está un jugador, si jugó, de qué jugó, si está lesionado, no está lesionado, en qué momento lo puede utilizar; se mantiene al margen de muchas cosas y eso hace que de la cabeza esté muy claro". Los cuestionamientos a Martino han sido constantes durante el último año.

De esta manera, Ochoa ve significativa la presencia de Martino en la Selección Mexicana: “Es importante tenerlo, porque en un país como el nuestro, tan apasionado por el futbol, el alejarte de eso no es fácil, y creo que lo ha sabido llevar durante todo este proceso, a pesar de que este año no ha sido fácil”.

Su quinta Copa del Mundo

Ochoa también develó su sentir con un nuevo Mundial: “Estoy contento y creo que uno siempre quiere más en esta vida, y mientras tenga la oportunidad, voy a luchar para que así sea y me veo mucho tiempo en la Selección, mi cabeza está en Qatar haciendo un gran Mundial y después seguir, me veo entero, sé que puedo aportar y seguiré disponible si el entrenador en turno me requiere, que sepa que yo seguiré dando lo máximo en mi equipo y estaré listo para seguir aportando cuando sea requerido”, aseguró.