Al finalizar el partido contra Arabia Saudita, los aficionados que acudieron al FIFA Fan Festival en CDMX se desdoblaron en emociones de pesadumbre. Se observó y escuchó enojo, molestia, tristeza y decepción en el Monumento a la Revolución. Muchos no sabían cómo reaccionar, ni cómo asimilar el fracaso mundialista mexicano. Para un gran número de fanáticos fue su primera vez viendo a la Selección Nacional sellar un episodio trágico en Copas del Mundo.

Said, un niño de diez años, se concentró en tocar su tambor con golpeteos acelerados y sonidos disonantes. No quería hablar con nadie. Enmudecido y con la cabeza cabizbaja, desahogándose con su instrumento musical, trataba de distraerse, de olvidar. A su corta edad experimentó algo muy distinto a lo que generaciones infantiles de 1994 hasta 2018 no vivieron: sufrir una decepción anticipada. No ocurrió lo que le contaron sus mayores; México no fue ante sus ojos ese equipo que daba partidazos para clasificar a Octavos de final, ronda en la que habitualmente se despide.

También hubo adultos mayores que como Said eran muy pequeños cuando debieron soportar la terrible participación mexicana en Argentina 1978 y la posterior amargura de no clasificar a España ‘82. La eliminación en Qatar 2022 fue el reencuentro con ese fantasma que les arruinó ilusiones en su niñez. Enmascarado y envuelto en una bandera tricolor, un hombre aceptó ser entrevistado, sin embargo interrumpió la conversación porque se le quebró la voz. “Se siente muy feo saber que nunca pasa nada bueno con nosotros en Mundiales. Da coraje que Costa Rica y Estados Unidos sí lleguen al quinto juego y nosotros no”, compartió a Bolavip México su malestar.

Hubo quienes lamentaron haber gritado el gol de Luis Chávez de forma tardía para la causa nacional. Amargó el hecho de que un golazo así cayera con el agua al cuello y no cuando se pudo navegar con tranquilidad. “Si le hubiéramos atacado a Polonia, seguro hacíamos gol. Desde el primer juego debimos anotar, pero a Martino y sus jugadores se les olvidó que el futbol se gana con goles. De poco sirve lo que hizo Chávez si al final quedamos fuera”, expresó otro decepcionado seguidor del Tri.

Entre la ira y el desencanto, el reparto de culpas y la exigencia de soluciones. El nombre de Gerardo Martino dominó la opinión popular en cuanto al responsable de la tragedia. Casi por decisión unánime, el técnico es el villano de la desdicha tricolor. Además de pedir su inmediato despido, aficionados demandaron urgentes medidas a los federativos y directivos del futbol mexicano para que un episodio no vuelva a suceder, tales como: volver al formato de ascensos y descensos, reducir cupo de extranjeros, evitar amistosos contra selecciones de la zona, exportar más jugadores jóvenes.

Pero, ¿qué papel juega la afición en este entramado? A pregunta expresa sobre cómo se comienza de nuevo luego del fracaso, la confusión hizo acto de presencia. Varios devotos de la Selección Mexicana no tienen idea de cómo desenvolverse. Algunos consideraron que se ha “apapachado” demasiado a los futbolistas y es tiempo de exigirles no yendo a los estadios y no adquiriendo camisetas. Para otros es el periodo en que la afición debe dejar de ver al futbol como un simple entretenimiento en el cual incluso se celebran las derrotas y todo se aplaude.

“¿Y ahora qué hacemos? Nos piden que apoyemos, que estemos en las buenas y en las malas, pero de allá para acá no vemos lo mismo. Nos suben los precios para ir a los partidos, juegan horrible varios equipos. Con la Selección pasa lo mismo. Esto debe ser un ganar-ganar y no que siempre terminemos perdiendo los aficionados”, dijo otro de los afectados emocionalmente por la eliminación en fase de grupos.

La posibilidad de reinvención está en la mesa. La opción de continuar en zona de confort también está al alcance. Mientras que dirigentes y futbolistas habrán de dilucidar los planes a emprender si en verdad se desea mejorar en fondo y forma, la afición hallará respuestas a sus dudas acerca del rol en el próximo proceso mundialista. Lo cierto es que por ahora caló hondo la herida, especialmente en las generaciones que crecieron sin conocer “la humillación futbolística” en Copas del Mundo.

