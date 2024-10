Rayados no pudo hacer pie en el Estadio Ciudad de los Deportes y cayó por 2-1 frente al América en el marco de la Jornada 14 de la Liga MX. El encuentro, de trámite parejo durante el primer tiempo, se abrió en favor de las Águilas en los albores de la segunda mitad debido a un error de Fidel Ambriz, el cual fue bien capitalizado por Brian Rodríguez.

Uno de los que habló sobre este episodio tras el encuentro fue nada menos que Martín Demichelis, entrenador de La Pandilla. Al respecto, el timonel argentino evitó recaer en la equivocación del futbolista de 21 años para explicar la derrota de su equipo, la cual, según su punto de vista, se debió a errores de conjunto.

“Cualquiera puede equivocarse. Fidel venía de dos partidos muy buenos, es un chico con despliegue buenísimo, que con la edad que tiene, tiene cien partidos. No hay partidos, hay evolución, de los errores se aprende. No solamente es el pase de Fidel, regalamos los dos goles, se notó, empatamos en una jugada desafortunada para el América. El cambio emocional debió ser nuestro, no hemos estado bien, hay que aceptarlo”, manifestó el DT.

Por otro lado, el ex director técnico de River Plate analizó el encuentro y reconoció que Rayados mostró un retroceso con respecto a los últimos encuentros.

“Siempre las sensaciones son malas, lo perdimos al final, pero no jugamos bien. Volvimos a tener un retroceso en nuestra búsqueda de juego, lo habíamos hecho bien las últimas semanas, hoy volvimos a no hacerlo bien, debemos buscar el por qué, debemos ser objetivos, tenemos dos partidos en casa, tenemos que llegar de buen ánimo a la Liguilla”, agregó.

Atlas, el siguiente rival

Luego del traspié en la capital del país, Rayados volverá el Estadio BBVA para jugar frente a Atlas en el marco de la Jornada 15 de la Liga MX. El partido ante los Zorros se disputará el próximo sábado 2 de noviembre desde las 19:05 horas del centro de México.