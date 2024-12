Atlético San Luis igualó 0-0 con Tigres UANL este domingo y, con ese resultado, se clasificó a la semifinal de la Liguilla del Apertura 2024. Después de haber terminado 13° en la tabla del Clausura 2024, el equipo de Domènec Torrent superó las expectativas en este torneo.

El entrenador español, e histórico auxiliar de Pep Guardiola, llegó a Atlético San Luis en mayo de este año y seis meses después disputará una eliminatoria para alcanzar la final de la Liga MX. Su rival será Rayados, que eliminó a Pumas UNAM en los cuartos de final.

En relación al enfrentamiento con Monterrey, Domènec Torrent analizó al equipo de Martín Demichelis y habló de sus virtudes: “Monterrey arriba tiene cinco monstruos. Es un equipo que no necesita hacer muchas cosas para manejar goles. Tienen calidad”.

“Nosotros como equipo tenemos que estar atentos si no, no llegamos, se llega una vez cada no sé cuánto y ahora estamos confiados y ver qué pasa en los próximos partidos”, agregó el técnico español en conferencia de prensa, para después volver a elogiar a Rayados.

“Sabemos a los monstruos que nos enfrentamos en semifinales, al final son números, en el campo somos 11 contra 11 y tenemos que hacer todo muy bien”, sentenció Domènec Torrent, quien manifestó su respeto por el nivel ofensivo que tiene Rayados en su plantel.

Días y horarios de la semifinal entre Rayados y Atlético San Luis

Hasta el momento no hay fechas ni horarios de los dos partidos que disputarán Rayados y Atlético San Luis por la semifinal del Apertura 2024. Sin embargo, el calendario de la Liga MX marca que la ida se disputará el miércoles 4 o 5 de diciembre mientras que la vuelta se disputará el 7 u o 8 del mismo mes.