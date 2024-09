Luego de una negociación fugaz, Lucas Ocampos ya aterrizó en suelo mexicano para sumarse cuanto antes a su nuevo equipo: los Rayados de Monterrey. El argentino dejó atrás su experiencia europea, y pronto se incorporará a las prácticas del equipo albiazul.

En su llegada al país, el delantero confesó que, para que se concrete su arribo, fue fundamental una conversación con uno de sus viejos conocidos: Oliver Torres, quien supo ser socio dentro del campo y amigo fuera del mismo en Sevilla, y ahora será compañero suyo en Rayados.

“Oliver es con el que más hablé, él está muy contento, muy ilusionado al igual que yo, me contaba que estaba fascinado desde el primer día que llegó, y me transmitió, tanto él como Tecatito (Corona), lo que es este club, lo que es esta afición, lo que es esta ciudad y eso me atrajo”, expresó Ocampos desde el aeropuerto, luego de un vuelo de varias horas desde España.

Torres y Ocampos, juntos en una práctica de Sevilla: pronto, en Monterrey [Foto: Getty]

El atacante de 30 años narró sus sensaciones por vestir los colores de Monterrey, y su ilusión de pelear cosas importantes con la institución. “Estoy muy contento de llegar a este país y a este club, es un reto muy importante para mí y para mi familia, intentaré aportar lo mejor de mí, uno toma este reto porque sabe que va a competir porque es un equipo ambicioso y eso es lo que más me motivó“, afirmó el ex referente del Sevilla, que sabe del gran esfuerzo económico que hizo la directiva por contratarlo.

Lucas Ocampos se refirió también a las metas que se pone para esta experiencia en Rayados y no tuvo problema en subirse la vara bien alto. “Cuando llegás a una institución tan grande, la responsabilidad de campeonar siempre está, así que trabajaremos e intentaremos conseguirlo y es el objetivo con el que vengo“, sostuvo convencido el último fichaje de Monterrey.

Por último, el argentino reveló que está listo para jugar cuando Martín Demichelis lo desee, y aclaró el motivo de su reciente inactividad. “¿Si estoy a disposición? Sí, estos últimos dos partidos no los jugué en el Sevilla por un tema de que ya estaba casi todo cerrado acá, estoy con muchas ganas de poder entrenar y conocerme con mis compañeros, y poder conocer a la afición en ese estadio tan bonito”, contó Lucas Ocampos, ante la multitud de reporteros y aficionados que fueron a recibirlo a su llegada a México. Un fichajazo que deja una gran expectativa y pronto la Liga MX podrá disfrutar.