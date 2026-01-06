La llegada de Luca Orellano se dilató más de lo esperado. Un mes después del inicio de las negociaciones de Rayados por el extremo, el argentino finalmente arribó a México para convertirse en el segundo fichaje del conjunto regiomontano.

Publicidad

Publicidad

Luca Orellano llega a Monterrey procedente de FC Cincinnati. El extremo de 25 le aportará velocidad, desequilibrio y buen remate al equipo de Domènec Torrent. El delantero argentino se mostró muy feliz de continuar su carrera en Rayados y de jugar en la Liga MX.

Las declaraciones de Luca Orellano

“La verdad es que estoy muy feliz de estar acá. Es algo que esperaba desde hace varios días que se resolviera. Estoy muy feliz y con ganas de empezar. Me hablaron muy bien del club, de lo grande que es, de todo lo nuevo que hay, del estadio… Bueno, ya jugué acá, cuando jugué el estadio impresionaba y como el club es muy grande y es un placer para mí jugar acá”, comenzó diciendo Luca Orellano.

“Es una oportunidad que venía esperando. La verdad es que quería jugar desde hace mucho en esta liga. Es una liga que me atrae mucho y cuando me llamó Rayados nunca lo dudé y estuve 100 por ciento dispuesto a venir acá“, añadió el argentino.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Por último, Luca Orellano detalló qué le puede aportar a Rayados en el campo: “Primero que nada estar siempre preparado para los partidos, dejar todo el 100%. Después lo que me gusta a mí es el 1vs1 y el remate fácil, me siento muy bien con eso“, sentenció el extremo.

ver también Medios de Monterrey confirman “vestidor roto” en Rayados durante el paso de Sergio Ramos

El paso de Luca Orellano por FC Cincinnati

Luca Orellano estuvo dos temporadas en FC Cincinnati. El argentino disputó un total de 77 partidos con el equipo de la MLS, donde convirtió 15 goles y dio 11 asistencias. El extremo sumó 3 anotaciones y 6 asistencias en 35 encuentros durante el año pasado.

Publicidad

Publicidad

En síntesis