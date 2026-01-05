Luego de que Rayados cayera en la semifinal ante Toluca en el Apertura 2025, Sergio Ramos dio a conocer que ya no continuaría en la escuadra de Monterrey. Esto molestó a la directiva, porque se suponía que aún estaban en pláticas, pero la decisión parecía que ya estaba tomada. Aún así más tarde el español decidió irse de la plantilla.

Publicidad

Publicidad

El contrato había terminado y por el alto salario que el futbolista percibía se tomó la decisión que no renovarían. El jugador mencionó anteriormente que quería quedarse, pero ante la eliminación seguramente las cosas cambiaron y la prioridad ya no fue mantenerlo en el equipo, pero supuestamente había algo más en el equipo.

¿Ramos ocasionó división en Rayados?

De acuerdo con Willie González de RG La Deportiva después de que Ramos decidió irse de la plantilla, las cosas han cambiado en el grupo, puesto que a excepción de Jorge Rodríguez, todos los demás se encuentran muy contentos de que el futbolista ya no se mantenga con ellos, porque tenía una presencia incómoda para ellos.

“Los jugadores, ahorita a excepción del “Corcho”, todo el plantel está feliz porque el ‘Tío Sonrisas’ ya se fue (…) se está viviendo un momento de armonía con Torrent y con los jugadores que no se había vivido porque tenías a este personaje de una presencia pesada, incómoda…” Willie González

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Aunque todo parecía indicar que esto puede ser el motivo por lo que el equipo no consiguió el título, la realidad es que nunca se mostró la división. Incluso cuando Toluca se burló de él, jugadores como Gerardo Arteaga hasta salieron a defenderlo, haciendo pensar que en realidad algunos sí estaban cómodos con él dentro del equipo.

ver también Sergio Ramos y el millonario plan para convertirse en accionista del Sevilla

En síntesis

Sergio Ramos confirmó su salida de Rayados tras la eliminación ante Toluca, cerrando una etapa de 34 partidos y 8 goles.

confirmó su salida de tras la eliminación ante Toluca, cerrando una etapa de 34 partidos y 8 goles. El periodista Willie González señaló que el plantel, salvo “Corcho” Rodríguez , se siente aliviado por la partida del español, cuya presencia calificó de “pesada e incómoda”.

señaló que el plantel, salvo , se siente aliviado por la partida del español, cuya presencia calificó de “pesada e incómoda”. Actualmente, Sergio Ramos se encuentra en España liderando un grupo de inversores para intentar comprar al Sevilla FC, club donde se formó.

Publicidad